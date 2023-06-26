捷運環狀線「新莊蘆洲段」決標！　9月開工

▲環狀線北環段路線示意圖。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

捷運環狀線北環段CF680A標於26日順利決標，由工信工程股份有限公司得標，預計9月份可順利開工。環狀線北環段於新北境內計三個區段標均已覓得廠商，各區段將同時展開施工作業。

新北捷運局說明，本次決標的環狀線北環段CF680A區段標，橫跨新莊、五股、蘆洲地區，由環狀線第一階段新北產業園區站起，以高架方式沿五工路前行約500公尺後，由高架轉入地下，並沿五權路、高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止，路線全長約3.3公里，包含Y19A、Y19B及Y20等3座地下車站，後續銜接北環段CF680B區段標，北環段路線可與機場捷運線、蘆洲線徐匯中學站及規劃中的五泰輕軌F01站銜接轉乘，將大幅提升市民搭乘捷運之便利性，串聯新莊、五股及三蘆地區的居民。

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捷運局長李政安指出，北環線計有6個區段標，新北境內3個區段標，北環段CF680C及CF680B分別於去年3月及今年3月開工，加上今日決標的CF680A，北環段新北境內將全面展開施工。此外，南環線於新北境內CF670區段標(大坪林文山段)也預計於7月12日開標，如順利決標，新北境內南北環線將全面啟動，朝向三環六線捷運路網願景邁進。

捷運局表示，南北環線全長20.7公里18座車站，本市境內8.2公里，北環線6座車站、南環線1座車站，待南北環線完工後與營運中新北環狀線(第一階段)銜接，將完成捷運三環六線中第一環，便利沿線新店、中和、板橋、新莊、五股、三重及蘆洲等行政區居民使用大眾捷運輸系統，北北基桃都會生活圈將以新北市為中心，透過三環六線的環狀與輻射狀各條捷運路線，通達北北基桃的各個地方。