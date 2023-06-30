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iPhone 15 Pro「史上邊框最窄」！　8張渲染圖一次看

▲▼iPhone 15。（圖／PHONE ARENA）

▲iPhone 15最新渲染圖。（圖／PHONE ARENA）

記者崔子柔／綜合報導

iPhone 15系列預計在蘋果秋季發表會登場，關於外觀及規格的爆料多不勝數，外媒《PHONE ARENA》昨（29）日則用8張圖，根據目前的爆料內容介紹iPhone 15外觀。

▲▼iPhone 15。（圖／PHONE ARENA）

據了解，iPhone 15 Pro、15 Pro Max的邊框僅有0.15公分，將成為史上邊框最窄的手機。而有些人喜歡iPhone 11 前圓滑的邊框外觀及觸感，也有用戶更喜歡 iPhone 12至今的銳利邊框， iPhone 15則會將兩者的優點結合，側框會更加向後彎，同時保持螢幕邊緣鋒利，形成像是英文字母「J」的模樣。

▲▼iPhone 15。（圖／PHONE ARENA）

去年「動態島」是 iPhone 14 Pro的主要賣點，不過今年不僅是Pro系列會搭載， iPhone 15和 iPhone 15 Plus都會有動態島功能，也就是「瀏海」將從各種新機型消失。

▲▼iPhone 15。（圖／PHONE ARENA）

iPhone 15全系列將有USB-C接口，而iPhone 15 Pro系列機身左側長條音量鍵上方，有全新的「動作按鈕」（Action Button），取代過去的靜音開關。

▲▼iPhone 15。（圖／PHONE ARENA）

爆料指出，iPhone 15 Pro Max（左）搭載潛望鏡，取代上一代的3倍變焦鏡頭，所以會比iPhone 15更凸起。

▲▼iPhone 15。（圖／PHONE ARENA）

iPhone 15、iPhone 15 Plus有5種顏色，包括黑色、白色、紅色，及亮點色桃紅色、藍色。

▲▼iPhone 15。（圖／PHONE ARENA）

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max有4種顏色，包括黑色、白色、金色，及新推出的酒紅色。

▲▼iPhone 15。（圖／PHONE ARENA）

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