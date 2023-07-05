天氣好熱！金髮妹「登山滿身汗」照曝光　6000人朝聖：目光被拉走

▲女網友繆宛蒨PO出登山照，直呼太熱而瘋狂流汗。（圖／翻攝肉腳登山隊、繆宛蒨IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

極端酷熱的夏季來了，本周將是今年入夏以來最炎熱的時期，但仍無法阻擋山友爬山的興致。一名女網友日前在登山社團PO出自己的登山美照，意外因身材太好而引起網友討論，貼文吸引近6000人朝聖按讚，直呼「第一次看到女生的流汗量跟男生有得比！」

女網友繆宛蒨日前在臉書社團「肉腳登山隊」PO出帶著愛犬登山的美照，讓不少網友看了鼻血直流。原來，繆宛蒨穿著細肩帶背心、寬鬆長褲，但因身材過好而被網友大讚。她也在文內表示，「覺得走來沒很熱，但和汗水像午後雷震（陣）雨般，用倒的」、「可以理解為什麼有山友會裸體爬山了」。

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▲▼繆宛蒨時常分享運動、服飾相關的照片。（圖／翻攝肉腳登山隊、繆宛蒨IG，下同）



該文PO出後吸引超過6000名網友朝聖，「美得太厲害了」「佩服愉悅，好樣舒心」「好美，身材超好的，這套服裝好看，尤其褲子我很喜歡」、「美女好久不見，柴柴也是好久不見」、「目光一直被拉走」、「性感到爆，眼睛無法移開」、「看妳狗狗的舌頭已經拉著這麼長，真的很熱」。

據悉，繆宛蒨在IG上有12萬人追蹤，且獨自經營服飾品牌，時常在個人IG上分享穿搭及運動的照片，吸引不少粉絲追蹤。

▼繆宛蒨過去也時常分享登山照，每次PO出都吸引大批網友朝聖。（圖／翻攝jm__fashion_officialtaiwan、繆宛蒨臉書）

