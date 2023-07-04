暑假來桃園劇場看戲　「青年席位」祭出5折優惠

▲來桃園劇場看戲「青年席位」祭出5折優惠。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為響應文化部推出成年禮金1200點文化幣政策，桃園市即日起已邀請於本市「桃園展演中心」、「中壢藝術館」、「米倉劇場」及「文化局演藝廳」4場館之主辦、合辦及租借之售票節目演出團隊參與開設青年席次優惠票價，以低於5折等優惠好康價格，鼓勵青年參與藝文展演活動，藉此擴大藝文消費群眾，於疫情後振興藝文產業。

市府文化局4日表示，鼓勵團隊開設青年席位，於7月至8月推出多檔精彩節目，包含音樂、舞蹈及戲劇等多類型適合親子闔家觀賞演出，包含7月15日故事工廠《天后》優惠價900元、寬宏藝術《貓》優惠價800元、中壢青少年管弦樂團-《第23次定期音樂會》優惠價125元、桃園交響管樂團-《與大師對話》優惠價400元、桃園市國樂團-2023桃園國樂節系列演出優惠價150至500元、敦青舞蹈團《看見桃源-移路有你》，9月接續也有面白大丈夫《職男人生3-達成激笑》、春河劇團《我妻我母我丈母娘》、故事工廠-《倒數婚姻》、果陀劇場《最後14堂星期二的課》等節目陸續響應並開設青年席位。

每場開設席位有限，請逕至桃園市活動官網或文化部官網查詢。另外，市府年底也將結合自辦桃園鐵玫瑰藝術節、米倉劇場藝術節既有青少年優惠票外，同步推出加碼5折優惠等方案，後續於10-11月藝術節期間結合各項促銷方案，一方面提升藝術節及各參與團隊之票房，促成青年參與藝文展演活動外，另一方面以實際行動擴及至桃園售票演出團隊，創造彼此雙贏的局面，並永續打開桃園在地青年觀眾人口。