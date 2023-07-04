　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳雪「不藏私寫作課」新書出爐！曾因忙到無法寫而精神崩潰

▲▼作家陳雪出新書《寫作課：陳雪給創作者的12道心法》。（圖／Facebook／陳雪）

▲作家陳雪出新書，提及曾因為忙到無法寫作，導致精神崩潰。（圖／Facebook／陳雪）

記者林育綾／綜合報導

作家陳雪30年來筆耕不間斷，寫下20多本精彩作品，提到自己曾經因為工作太忙無法寫作，導致精神崩潰；不過半年療程中體悟到自己「是個寫作者，有能力靠寫作療癒自己」，寫作也會在心中累積成一座堡壘。如今她在新書分享12道寫作心法，也期望為文字創作者點一盞燈。

寫作之於陳雪，是如呼吸般不可或缺的存在，然而過去家庭的難題，讓她常常在現實生活與寫作理想之間擺盪。她成了有兩張面孔、兩種生活型態的人，一方面勤懇樸素地讀書寫作，一方面積極如業務般，接各種可以賺錢的文字工作，採訪、專欄、邀稿、自傳、演講、評審，以驚人的效率在寫作之餘拚命賺錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳雪在新書自序提到，最早是1998年因為工作太忙、無法寫作，導致精神崩潰，後來她做了半年的心理治療，那時醫生不斷告訴她，可以離開家、可以辭掉工作，公司沒有她不會倒，家人也不會因為她去寫作而倒下。

醫生反覆說，「對家人跟工作來說，妳都是可以取代的，但對於自己的生命，妳是不可取代的，妳的寫作只有妳自己可以去做，不寫作的代價也只有妳自己才能背負。沒有活出自己，妳會失去生命力，妳的憂鬱、悲傷、沮喪、無力都是因為沒有辦法成為自己。一旦失去生命力，妳也無法好好照顧家人，必須先把自己照顧好，才能夠做好一個女兒。妳必須先成為自己，才能為他人負責。」

雖然沒有康復，但她在結束半年療程實體悟到，「我是個寫作者，我有能力靠寫作療癒自己。」便離開家到台北定居，可是起初也面對家裡不斷來調錢而衍伸的罪惡感，儘管用各種方式接案賺錢，仍自責內疚到睡不好。

▲▼作家陳雪出新書《寫作課：陳雪給創作者的12道心法》。（圖／Facebook／陳雪）

▲陳雪在新書《寫作課：陳雪給創作者的12道心法》分享個人經歷，以及寫作的實用心法。（圖／Facebook／陳雪）

陳雪說，「擔憂無法寫作而瘋狂的恐懼，時常籠罩著我，但也形成了我的保護傘，我知道我得保護我的寫作，因為那就是我的生命核心。」在漫長的時間裡，她也交出了4部長篇，然而市場反應並不好，她還是繼續寫，也繼續這條孤寂的路。

2009年她罹患自體免疫病，無法工作和寫作，卻在當時的某一天，接到出版社電話通知，她的小說《附魔者》入圍了金典獎。「我掛掉電話，默默地哭了。那時我被女友背叛，身患怪病，是人生最悲慘的時候。我心裡知道，我不會得獎，我最多就只能入圍而已，可是那個感覺就像是你一直在黑暗中默默地走路，終於有一盞燈為你亮了，即使那個光亮也只是一下子而已。但那彷彿是神在告訴我，走下去，即使你沒有得到祝福，你也要祝福你自己。」

《寫作課：陳雪給創作者的12道心法》由圓神出版，除了剖析寫作之路上的掙扎與徬徨，陳雪也分享文字工作者需要的實用心法，包括自由與自律、時間切割、接案談判、靈感取材、現實與理想權衡⋯等，更用自身經歷溫暖鼓勵，盼望為同樣渴望寫作的人們點亮一盞燈。

ET快訊
南韓女團慘了！演唱會遭取消　代言也泡湯
結婚修杰楷8年！賈靜雯吐真實心聲
建材千金嫁帥工人！醉醒旁竟躺陌生男　她翻老公口袋崩潰
醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大
黑人陷性騷！　前保母「小亨堡」近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台男怨：台灣工時長還得「追垃圾車」　為何不設定點垃圾場

中部建材千金嫁帥工人！醉醒旁竟躺陌生男　她翻老公口袋崩潰

曖昧男不讀不回「隔2個月突冒出」　她回完訊息怒了！一票人喊2字

澳洲核准迷幻劑治憂鬱症！台灣可跟進？　專家：短期試驗待觀察

陳雪「不藏私寫作課」新書出爐！曾因忙到無法寫而精神崩潰

快訊／對流雨彈狂炸！5縣市豪大雨特報

身障好手揮出人生好球　伊甸第10屆無障礙生活節即將開跑

用藥治療天價！SMA納入孕前健檢　彰化率先補助每人1千

雲林登革熱一口氣爆4重症！1人嚴重出血　羅一鈞急奔當地瞭解

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

台男怨：台灣工時長還得「追垃圾車」　為何不設定點垃圾場

中部建材千金嫁帥工人！醉醒旁竟躺陌生男　她翻老公口袋崩潰

曖昧男不讀不回「隔2個月突冒出」　她回完訊息怒了！一票人喊2字

澳洲核准迷幻劑治憂鬱症！台灣可跟進？　專家：短期試驗待觀察

陳雪「不藏私寫作課」新書出爐！曾因忙到無法寫而精神崩潰

快訊／對流雨彈狂炸！5縣市豪大雨特報

身障好手揮出人生好球　伊甸第10屆無障礙生活節即將開跑

用藥治療天價！SMA納入孕前健檢　彰化率先補助每人1千

雲林登革熱一口氣爆4重症！1人嚴重出血　羅一鈞急奔當地瞭解

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

台男怨：台灣工時長還得「追垃圾車」　為何不設定點垃圾場

脫口秀有其底線　西方媒體對笑果事件的報導恐涉種族歧視

Defender 130「8人座越野休旅」體驗　空間機能、豪華定位鮮明

結婚修杰楷8年！賈靜雯罕吐真實心聲「沒想過40歲再懷孕」

焦凡凡鼻子開刀　「最脆弱的時刻」被婁峻碩反應感動：謝謝陪伴！

蚊子最愛咬6種人！「懶得打牠」更容易被叮

獨腿女北捷等電梯遭罵「要排隊吧」！保全：殘障不代表一切

8個特徵顯示「其實你很內向」　只是個性開朗很會交際而已

鳶峰圓頂遠端觀測天文台斥百萬打造啟用　360度覽盡合歡山星空奇景

中部建材千金嫁帥工人！醉醒旁竟躺陌生男　她翻老公口袋崩潰

印度男月台邊洗便當盒　下秒火車駛進慘遭撞飛

生活熱門新聞

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

新一代水電工！　31歲年收200萬

酷夏！今年最高溫要來了　最熱時間曝

于美人選立委改名了！秀出新身分證

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

交通新制　民眾增13項檢舉一次看

更多熱門

相關新聞

都是誰在用ChatGPT？　內行揭2情況超好用

都是誰在用ChatGPT？　內行揭2情況超好用

AI（人工智慧）聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，不少人都會拋出各種問題測試ChatGPT。近日就有網友好奇拋問，通常是哪種人會和ChatGPT聊天呢？話題引發討論，底下就有網友點出2種情況很好用。

每天15分鐘！只要書寫就能改變人生

每天15分鐘！只要書寫就能改變人生

《你不能再死一次》打開黑暗記憶

《你不能再死一次》打開黑暗記憶

這場大戰為什麼會一面倒？

這場大戰為什麼會一面倒？

相信寫作的力量！

相信寫作的力量！

關鍵字：

陳雪寫作課寫作

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

鍾培生記者會動手推Toyz

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

MeToo受害女星將正式提告「金曲男歌手」！

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面