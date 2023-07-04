陳雪「不藏私寫作課」新書出爐！曾因忙到無法寫而精神崩潰

▲作家陳雪出新書，提及曾因為忙到無法寫作，導致精神崩潰。（圖／Facebook／陳雪）

記者林育綾／綜合報導

作家陳雪30年來筆耕不間斷，寫下20多本精彩作品，提到自己曾經因為工作太忙無法寫作，導致精神崩潰；不過半年療程中體悟到自己「是個寫作者，有能力靠寫作療癒自己」，寫作也會在心中累積成一座堡壘。如今她在新書分享12道寫作心法，也期望為文字創作者點一盞燈。

寫作之於陳雪，是如呼吸般不可或缺的存在，然而過去家庭的難題，讓她常常在現實生活與寫作理想之間擺盪。她成了有兩張面孔、兩種生活型態的人，一方面勤懇樸素地讀書寫作，一方面積極如業務般，接各種可以賺錢的文字工作，採訪、專欄、邀稿、自傳、演講、評審，以驚人的效率在寫作之餘拚命賺錢。

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陳雪在新書自序提到，最早是1998年因為工作太忙、無法寫作，導致精神崩潰，後來她做了半年的心理治療，那時醫生不斷告訴她，可以離開家、可以辭掉工作，公司沒有她不會倒，家人也不會因為她去寫作而倒下。

醫生反覆說，「對家人跟工作來說，妳都是可以取代的，但對於自己的生命，妳是不可取代的，妳的寫作只有妳自己可以去做，不寫作的代價也只有妳自己才能背負。沒有活出自己，妳會失去生命力，妳的憂鬱、悲傷、沮喪、無力都是因為沒有辦法成為自己。一旦失去生命力，妳也無法好好照顧家人，必須先把自己照顧好，才能夠做好一個女兒。妳必須先成為自己，才能為他人負責。」

雖然沒有康復，但她在結束半年療程實體悟到，「我是個寫作者，我有能力靠寫作療癒自己。」便離開家到台北定居，可是起初也面對家裡不斷來調錢而衍伸的罪惡感，儘管用各種方式接案賺錢，仍自責內疚到睡不好。

▲陳雪在新書《寫作課：陳雪給創作者的12道心法》分享個人經歷，以及寫作的實用心法。（圖／Facebook／陳雪）

陳雪說，「擔憂無法寫作而瘋狂的恐懼，時常籠罩著我，但也形成了我的保護傘，我知道我得保護我的寫作，因為那就是我的生命核心。」在漫長的時間裡，她也交出了4部長篇，然而市場反應並不好，她還是繼續寫，也繼續這條孤寂的路。

2009年她罹患自體免疫病，無法工作和寫作，卻在當時的某一天，接到出版社電話通知，她的小說《附魔者》入圍了金典獎。「我掛掉電話，默默地哭了。那時我被女友背叛，身患怪病，是人生最悲慘的時候。我心裡知道，我不會得獎，我最多就只能入圍而已，可是那個感覺就像是你一直在黑暗中默默地走路，終於有一盞燈為你亮了，即使那個光亮也只是一下子而已。但那彷彿是神在告訴我，走下去，即使你沒有得到祝福，你也要祝福你自己。」

《寫作課：陳雪給創作者的12道心法》由圓神出版，除了剖析寫作之路上的掙扎與徬徨，陳雪也分享文字工作者需要的實用心法，包括自由與自律、時間切割、接案談判、靈感取材、現實與理想權衡⋯等，更用自身經歷溫暖鼓勵，盼望為同樣渴望寫作的人們點亮一盞燈。