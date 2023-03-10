他嫌ChatGPT「聊天沒溫度」　內行揭2情況超好用：可以問它怎麼寫

▲ChatGPT近期相當流行。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

AI（人工智慧）聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，不少人都會拋出各種問題測試ChatGPT。近日就有網友好奇拋問，通常是哪種人會和ChatGPT聊天呢？話題引發討論，底下就有網友點出2種情況很好用。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「什麼種人一直用ChatGPT」為題發文，透露他日前和ChatGPT聊天，但因為聊天機器人的回覆內容實在太冗長，讓他看不下去。

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原PO也說，和ChatGPT聊天，就像與機器對話，沒有「溫度」，到底是哪種人會喜歡和ChatGPT聊天呢？大家怎麼看？

貼文曝光後，就有網友分享，「作文寫不出來的人」、「沒有腦袋自行整理，也沒有文筆可以寫整理好的資料的那種人就會一直用」、「我都跟他一起寫文章，一小段一小段給意見讓它修」、「很多人拿來寫程式的，又不是只能聊天」、「寫程式超好用啊」、「寫程式可以問它怎麼寫，很好用」、「感謝幫忙寫程式，好用得不得了」。

▲ChatGPT。（圖／CFP）

也有網友回應，「怎麼問問題其實還滿關鍵的」、「它好用的地方就不是在聊天」、「想聽中肯建議時可以用，它不會批評你」、「找不到人類聊天的人」、「還沒用過，怎麼辦？是不是跟不上時代了」。

人工智慧AI專家維圖歐索（Virtuoso）先前表示，ChatGPT或GPT-3的模型能用比人類快上10倍甚至20倍以上的速度生成文本，使用者只要將自己的工作透過語意拆分成多個小任務，再將結果組裝起來，就能像是擁有「10倍超能力」的工作者。維圖歐索認為，GPT影響多個行業，且應用範圍可能不斷擴大，將對各種領域造成深遠影響。

維圖歐索還提到，隨著工作者擁有「10倍超能力」，也要關注可能引發的道德和社會問題，此外，使用者一旦過於相信AI所提供的資訊，也可能帶來嚴重後果，因此在使用時，也要考量潛在後果及相關責任。