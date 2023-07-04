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牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

▲海港-爐烤肋眼。（圖／漢來美食提供）

▲漢來美食「美牛狂歡節」，旗下海港餐廳限定一個月推出「爐烤肋眼」。（圖／漢來美食提供）

記者許宥孺／高雄報導

近2年受到疫情影響和烏俄戰爭，美牛平均上漲40%，讓許多消費者望之卻步。漢來美食配合美國國慶，睽違2年再度推出「美牛狂歡節」，旗下餐廳「漢來海港」與「焰‧牛排館」同步推出期間限定菜色，不但能吃到多品項牛肉料理，還有機會抽6000元餐飲禮券。

美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡指出，台灣95%以上的牛肉仰賴進口，美國牛肉就占約49%，可創造157億元產值，因為品質穩定、等級明確、質優價平以及部位供應充足，深受饕客喜愛。

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吳秋衡表示，疫情期間，美國牛肉價格一路狂飆，就連美國民眾也快吃不起牛排，疫情前後價差平均上漲40%，但美牛獨特的肉質香氣，還是有許多死忠的饕客。

▲海港-牛肉握壽司。（圖／漢來美食提供）

▲漢來海港餐廳期間限定推出牛肉握壽司。（圖／漢來美食提供）

漢來美食配合美國國慶分為，與美國肉類出口協會攜手合作，自7月4日至8月4日推出「美牛狂歡節」，旗下餐廳「漢來海港」推出4款主題菜色，包括爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯。

「焰‧牛排館」則精選四款Prime級美國牛肉套餐，有雙人分享頂級美國帶骨肋眼(30oz)、碳烤紐約客(100g)搭半隻澳洲龍蝦、雙人肋眼牛排(16oz)、無骨牛小排(6oz)，道道都讓嗜肉主義者大飽口福。

▲▼雙人分享頂級帶骨肋眼30oz。（圖／漢來美食提供）

▲「焰‧牛排館」雙人分享頂級帶骨肋眼30oz。（圖／漢來美食提供）

另外漢來美食也針對「來美食APP」推出會員限定活動，於活動期間內至漢來大飯店45樓焰牛排館和全台漢來海港餐廳內用餐消費滿1000元；並使用「來美食APP」集點，即可獲得漢來美食6000元電子抵用券抽獎機會一次。

▲▼高雄萬豪酒店皇豪中餐廳推出片皮鴨四吃。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲高雄萬豪酒店皇豪中餐廳推出片皮鴨四吃。（圖／高雄萬豪酒店提供）

此外，高雄萬豪酒店近日也推出道地的片皮鴨似吃，嚴選整隻上等宜蘭櫻桃鴨，每隻約重達5斤，第一吃「青瓜季蔥鴨捲餅」由陳吉南師傅展現刀工，將片皮鴨厚度維持0.2公分，入口酥香油潤；另一道「檸檬糖蘸片皮鴨」，師傅將台灣三溫糖輕撒在檸檬片上，增香減油、酸香爽口。第二吃「XO醬彩蔬炒鴨絲」係以XO醬快炒鴨肉絲及紅椒、茭白筍等時蔬，鍋氣十足。

▲▼高雄萬豪酒店皇豪中餐廳推出片皮鴨四吃。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲高雄萬豪酒店皇豪中餐廳主廚池一明(左)、烤鴨師傅陳吉南(右)。（圖／高雄萬豪酒店提供）

第三吃為「玫瑰蘇梅醬鴨腿」，清爽解膩。最後一吃是整場烤鴨宴的精華「四季明火品鴨湯」，由精通粵菜的池一明主廚執掌，以鴨翅佐鴨下水煲湯，燉煮至骨肉分離，特色之處在於湯品因應節令加入當季食材，四季風味各有千秋，每套3080元+10%。

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