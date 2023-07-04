獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

▲電腦斷層掃描發現，大叔的鼻竇內竟然有一顆牙齒。（圖／王建忠醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子常常流出惡臭黃鼻涕，已經影響到生活作息，他到義大醫院看診，門診中安排檢查，發現他的鼻竇裡面竟有一顆近2公分的牙齒，但他卻毫無感覺，經醫師安排手術移除這顆牙齒，鼻竇症狀已明顯改善，後續發現是因齒瘤造成原生牙齒異位，導致牙齒上推跑進鼻竇裡，還要持續追蹤。

收治病例的義大醫院耳鼻喉部耳科主任王建忠表示，這名患者是40多歲的上班族，到院時主訴，時常流出惡臭的黃鼻涕，且會鼻涕倒流、鼻塞，嚴重影響生活作息，過去於他院就診，情況都沒有改善。

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▲義大醫院耳鼻喉部耳科主任王建忠。（圖／記者許宥孺攝）

門診中透過內視鏡檢查，發現有鼻竇炎現象，因此建議患者後續可能要安排手術，而術前再安排一次電腦斷層掃瞄，竟發現患者的鼻竇內疑似有一顆牙齒的影像。

大叔看到影像，嚇了一大跳，直呼：「我的牙齒怎麼長在那邊？」王建忠也向患者解釋，建議移除這顆異位的牙齒，避免可能產生更嚴重的問題。後續以鼻竇內視鏡來處理，從上唇齒間黏膜劃開，上翻至上頷竇前壁並鑿開進入上頷竇，將異生齒移除。

▲內視鏡發現鼻竇裡面疑似有牙齒。（圖／王建忠醫師提供）

而這顆異生齒拔下後，長度將近2公分，不過大叔表示，過去都沒有任何不適感，並不覺得鼻竇內有異物。王建忠表示，假如患者沒有出現黃鼻涕、鼻竇症狀，或許他都不會發現，除非這顆牙齒有繼續移位，甚至頂到骨頭，否則這顆牙齒並沒有造成壓迫症狀。

▲大叔的異生齒約2公分長。（圖／王建忠醫師提供）

王建忠後續也與牙科醫師討論，發現主因是患者的牙組織長出齒瘤，並持續將原生牙齒往外推，牙齒被推進鼻竇內變成異生齒。而有些患者則是因受傷，造成牙齒長期移位，這都必須建議患者儘速移除，以免後續造成感染。

這名大叔接受鼻竇內視鏡手術後，回診時表示，鼻竇症狀已改善許多，後續也到牙科診治，切片確認是齒瘤，不過是良性瘤，但還要持續追蹤。