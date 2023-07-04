侯友宜接受「合乎中華民國憲法」九二共識　介文汲：有點畫蛇添足

▲侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨總統參選人侯友宜3日表態接受合乎中華民國憲法的九二共識，前資深外交官介文汲3日表示，九二共識是國民黨基本政策基礎，也是基本價值所在。他認為，侯友宜只要表態支持九二共識就好了，說「接受合乎中華民國憲法的九二共識」有點畫蛇添足，附加條件太多了，讓人覺得不乾脆。

介文汲昨日在《中天新聞》節目中指出，侯友宜接受就接受，這是國民黨的基本立場，國民黨副主席夏立言也公開說過很多次「支持九二共識」，這是國民黨基本政策的基礎，也是基本價值之所在。不過，不管台灣國內如何爭論，到現在只有認同的問題，也就是國家定位與身分認同，九二共識基本上是非常明確的，如果還要加這麼多條件有點多餘。

「侯友宜說他支持九二共識就好了，九二共識什麼時候違反過中華民國憲法？如果違反中華民國憲法能做嗎？」介文汲批評，雖然有點畫蛇添足，但這對侯友宜來說已經不容易了，身為國民黨總統參選人，如果連國民黨政策都不敢大聲說出來，那國民黨的人怎麼會支持他？現在民調來看，侯連國民黨的基本盤都沒拿到，沒有什麼好猶豫的。

至於主持人問，侯友宜這次表態是否會加分？介文汲認為，侯友宜的條件太多了，讓人覺得不乾脆，「但也算是不錯了啦！」，但提這個對侯友宜的幫助還有待觀察，因為他拖太久了，由於情勢所逼才提九二共識，讓人懷疑是「真講」還是「假講」。他強調，很多事情要乾脆明快，才像是政治人物應有的高度。