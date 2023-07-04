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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

震傳媒民調／侯柯配43%擊退賴清德35.9%　支持度更勝郭柯配

▲▼柯文哲、侯友宜一同出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會成立大會暨第1次組織委員會籌備會議 。（圖／記者李毓康攝）

▲左起柯文哲、侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統選戰，國民黨主席朱立倫曾喊出「非綠大聯盟」，引來各界討論。根據震傳媒最新民調，有46.1%民眾表示支持，34.9%不支持。而若民眾黨的參選人柯文哲真被整合成功，不論是與國民黨侯友宜還是與鴻海創辦人郭台銘搭檔參選，支持度都擊敗民進黨的賴清德，當中，侯柯配又更勝郭柯配。

震傳媒公布最新民調，在原先三腳督的狀況下，若柯文哲最終選擇與侯友宜合作，則獲43.0%支持度，賴清德拿35.9%，未表態21.1%；如果郭台銘殺出參選，柯文哲與之合作，則獲35.8%支持度，賴清德拿35.8%，侯友宜16.3%。只要「非綠」順利整合，就可打敗賴清德。

單就非綠議題來看，46.1%支持、34.9%不支持。值得注意的是，支持民眾的政黨傾向，以國民黨最多，達68.1%，民眾黨也有66.8%，時代力量同樣過半，有54.5%贊同。

如果從候選人來看，郭台銘的支持者最認同「非綠大聯盟」，有69.7%，其次是柯文哲的66.7%跟侯友宜的63.6%。

此民調由震傳媒民調透過市話及手機進行，訪問日期為7月1日至7月2日，有效樣本1079人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。使用解聯立方程式計算本次調查唯手機、唯市話、市話手機都有的比例，依電話使用行為的比例進行併檔後，再依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

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