嬤幫孫買菜「出門6小時還沒回」竟是沒油刁車　里港警神救援

▲里港警分局九如分駐所警員何泓駒、蔡佳芹找到黃姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台中黃姓婦人南下屏東探望孫子，騎機車幫忙外出買菜，過了6小時還未回家，孫子求助里港警分局，警方騎機車在里港、九如兩鄉找尋，並透過村長廣播協助，最後在距家3公里的一間廟前找到她，讓家屬鬆了一口氣，原來她迷路加上油箱見底，回不了家。

日前上午，屏東縣九如鄉有一名黃姓婦人早上10時獨自騎機車外出買菜，但遲至下午4點都沒有回家，孫子心急地到里港警分局九如分駐所求助。

經了解，黃婦現住台中市，至九如鄉探親。當日早上10點獨自一人騎機車要去里港買菜，但因不熟路況迷航，她依稀記得孫子就住在一間大廟旁，就騎著機車在九如鄉、里港鄉四處繞，直到油箱見底，依然沒有找到，只能無奈地坐在廟前。

九如分駐所警員何泓駒、蔡佳芹接獲著急的孫子報案，先仔細詢問她外出時的穿著，請村長廣播協尋，同時在轄區內不斷的尋找，終於在距住家2~3公里遠處某廟前找到她，讓家屬很感激。

里港警分局分局長何明祥肯定何、蔡二員熱心為民服務，表現值為同仁表率。提醒民眾，家中長輩若年事已高，記憶力大不如前有退化現象，應多留意其行蹤，並多予以關心陪伴，以防憾事發生。