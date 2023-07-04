美更新赴中旅遊警示！列第3級示警：有任意執法和拘留風險

▲美國國務院發布最新赴中國旅行警告。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務院近日更新針對中國的旅遊警示，當中提醒美國公民「重新考慮」是否前往中國大陸，否則可能面臨中方的任意執法，包括被禁止出境及遭到非法拘留風險。

警示提到，由於中國大陸政府任意執行當地法律，包括向美國公民及其他國家公民發布出境禁令，國民存在被中國大陸政府錯誤拘留風險，可能無法獲得美國領事服務或涉嫌所犯罪行的相關資訊，受審及拘留期間或無法得到公平及透明對待。

警示提醒，中國大陸政府可視各種文件、數據、統計數字或材料等為國家機密，從而拘留及起訴涉嫌從事間諜活動的外國人，國民即使傳送私人電子訊息也有可能被拘留及遭到驅逐出境。

根據美國國務院網站，發布的旅遊警告共分為四級，級數越高，安全風險越高。一級為「採取正常預防措施」；二級則敦促旅行者「請格外小心」；三級為「重新考慮前往」；四級建議「請勿前往」。

對此，美國國務院一名發言人表示，由於中國政府「繼續從事這種不當拘押」，旅行警告已經更新，「建議美國公民因『不當拘押風險』重新考慮是否前往中國大陸旅行。」

CNN稱，美國這份最新對中國旅行警告發布之際，正值兩國之間的緊張局勢加劇。美方高級官員近期的訪中行程也引發外界關注。

另據大陸財政部網站7月3日消息，經中美雙方商定，美國財政部部長珍妮特·葉倫將於7月6日至9日訪中。