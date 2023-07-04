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上半年手機熱銷排行出爐　三星擠下iPhone居第1

▲▼神腦門市。（圖／公司提供）

▲神腦門市。（圖／公司提供）

記者蕭文康／台北報導

神腦（2450）揭曉2023上半年熱銷手機排行榜，其中，三星有3款上榜，分別是銷售第1的Galaxy A14還有A54、S23系列，而Apple的iPhone 14 Pro則位居第2。

另外，受年輕族群喜愛的後起之秀OPPO，則有2款榜上有名。神腦觀察，在購機綁約的選擇上，超過半數消費者會選擇搭配999元以上5G資費。

上半年神腦全通路手機銷售排行前10名，第1名是三星Galaxy A14、第2名是iPhone 14 Pro、第3~4名分別是三星Galaxy A54、S23 5G系列、第5名是OPPO旗艦機Reno 8系列，第6~10名則是Redmi 10、OPPO A78、vivo V27、SonyXperia 10 IV、HTC Desire 22 Pro。

由於今年上半年因為疫情趨緩，再加上政府普發6千元的政策，神腦表示，觀察到相較於去年同期，1萬~2萬之間的中階手機成長4.2%；2萬元以上的高階手機成長3.5%，可看出民眾購機預算有提升。

調查也顯示民眾選購高階手機，大多偏好Apple或三星兩廠牌，尤其iPhone 14 Pro最受歡迎；在萬元以上的中階手機市場，則是三星Galaxy A54最暢銷、其次是OPPO Reno 8系列、再來是vivo V27，都是熱賣的大螢幕孝親機。

神腦上半年Android與iOS手機的購買比例大約是71%比29%。在電信資費的搭配多以5G為主，民眾選擇月繳1,399元為大宗，佔了31%，其次為599元資費佔24%，999元資費占了17%，顯示出超過半數民眾選擇999元以上資費作為購機搭配。


 

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