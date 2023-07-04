偷坐警車代價曝！2白目男「開箱試乘」諷：警察都去哪了

記者黃宥寧／台北報導

北市大同警分局警員到星聚點守望勤務，卻忘記將警車上鎖，蔡姓男子路過嘲諷「警察都去哪裡了？」接著開車門坐上副駕駛座，過程中還反問拿手機拍攝的林姓男友人「我要被抓你要負責喔？」林男則戲謔回「好啦！交保金我幫你出」，事後影片也被PO上臉書社團爆料公社。2名男子也被依違反社維法函送法院，日前判決出爐。

今年5月7日凌晨6時許，北市延平北路二段星聚點KTV發生一起無聊民眾打開路旁停放警車車門「開箱試乘」的惡作劇事件。蔡姓民眾見KTV外停放一輛大同警分局的警車，便嘲諷「警察都去哪裡了？」接著打開車門坐上副駕駛座，過程中蔡男還詢問林姓友人「我要被抓你負責喔？」，友人戲謔回「好啦！交保金我幫你出」。事後影片遭網友PO上臉書爆料公社。

大同警分局回應表示，警員簡鴻政、黃沛琳駕車到星聚點守望勤務，所開警車為編號26號，2人確實因疏漏未將警車上鎖，導致路旁民眾在6時5分自行開啟進入副駕駛座，並將過程攝錄上網引發討論。

▲蔡姓男子見警車未上鎖竟任意試乘。（圖／翻攝臉書）

同時表示，民眾此舉有觸犯《社會秩序維護法》85條第一項，「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」之虞，警方將會依法約談並函送裁處。

士林簡易庭法官認蔡男、林男於公務員依法執行職務時，以顯然不當的行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，各處罰鍰8000元。全案可抗告。