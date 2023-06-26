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修車師傅開警車進廠卻闖紅燈撞人　警局遭索賠逾500萬結果大逆轉

▲▼ 北投警車撞人 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲李姓修車師傅開警車進廠維修，途中闖紅燈撞傷騎機車的婦人。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市政府警察局北投分局2019年將1輛警車送修，李姓修車師傅前來取車開回維修廠途中，闖紅燈撞傷1位騎機車的陳姓婦人，陳婦提告求償，台北地院一審指警方任由非警務人員駕駛警車、應負僱用人責任，判台北市警局連帶賠償陳婦578萬餘元，上訴後，北院二審認定警方本案無故意或過失責任，改判李男與維修廠須連帶賠償陳婦529萬餘元，可上訴。

本案發生於2019年10月5日，當時60多歲的李男在上午11點多，到北投分局永明派出所開走1輛警用巡邏車，要返回位於濱江街的維修廠做保養與檢修，當天中午12點多快抵達時，李男貪快闖紅燈，攔腰撞上騎機車綠燈剛起步的40多歲陳姓婦人。

陳婦重撞警車前擋風玻璃，身體多處骨折外加顱內出血，送醫一度危急，幸好保住一命，警車闖紅燈肇事令人側目，不料開車的竟是修車師傅，更引發議論。李男向警員自首肇事並通過酒測，先賠償陳婦15萬元表達和解誠意，刑案被依過失傷害罪判刑5月、緩刑2年定讞。

▲▼ 北投警車撞人 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲李姓修車師傅開警車進廠維修，途中闖紅燈撞傷騎機車的婦人，台北市警局挨告須連帶賠償，結果大逆轉。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

事發前在物流公司擔任主任職的陳婦，主張本案因傷無法工作18個月，其中1年5個月需專人看護，經鑑定減損勞動能力58%，且傷後10個月進出醫院高達108次，飽受精神痛苦，情緒容易起伏發怒，據此向李男求償醫藥費、看護費、交通費、薪資損失與慰撫金共586萬餘元。

陳婦並控告台北市警局跟僱用李男的維修廠應連帶賠償，理由是警方違反警車應由公務司機或警務人員駕駛的規定，便宜行事讓李男開走，等於僱用李男服勞務卻沒落實監督。台北市警局抗辯自己只是警車所有權人，不是李男的僱用人，是維修廠沒依契約用拖吊車運送警車進廠。維修廠則強調已善盡選任監督李男的義務，拒絕賠償。

一審法官認定本案警方違反警政署制定的《警察機關公務車輛使用管理要點》，任由李男開走警車進廠保養檢修，等於僱用李男服勞務，卻在執行職務期間肇事，台北市警局跟維修廠都沒落實監督管理李男的責任，扣除李男已賠與陳婦已領強制險理賠，判決李男與維修廠應再連帶賠償陳婦578萬餘元。

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