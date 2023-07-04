分析民進黨總統選戰方向　他曝「賴清德最大夢魘」

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德民調多次維持第一，不過，國民黨青年部前主任陳冠安分析，其實賴清德對於自己的選情仍焦慮，因為他的聲量持續低迷不振，在新媒體選戰的時代，其實很可能就被網路狂潮給帶走，如同當年的韓流，這是賴清德的最大夢魘。

陳冠安指出，賴清德雖然民調領先，但近期又是特訓、又是開設新節目、又是要跟網紅合作，每天Line@訊息不間斷發送，投入大量資源在經營新媒體，這是有原因的，光從大數據系統Qsearch來比對過去一周的臉書社群聲量，民眾黨總統參選人柯文哲的影響力分數以17.5萬拔得頭籌、國民黨的侯友宜14.2萬居次，而賴清德僅以11.4萬居末。

另外，在Youtube部份，陳冠安說，關鍵字「侯友宜」的影片總觀看數則以3080.1萬微幅領先「柯文哲」的2975.2萬，「賴清德」則大幅落後，僅有1807萬次。

陳冠安表示，賴清德臉書聲量是柯文哲的65%、YT聲量是侯友宜的59%。因此賴清德的民調雖然多次第一，但在聲量落後的情況下，支持率就不可能顯著提升，只能始終維持在35%的水平，無法突破。「陳其邁前車之鑑，正是聲量低迷的賴清德最大夢魘。」