侯友宜鞏固基本盤放大絕　拋5主張「正面對決」拚選戰

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜自獲徵召後民調多次吊車尾，如今似乎重新調整選戰策略，先是明確表態接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，接受媒體專訪時也拋出共5項主張，鎖定藍營基本盤。

九二共識表態

侯友宜2日出席國民黨「鳳鳴朝陽、萬眾一心」造勢大會，承諾會繼續國民黨原有的政策跟方向，並稱兩岸和平穩定「馬總統就是一個最佳代言者」，就被外界視為接受馬政府所標榜的九二共識。

侯友宜3日於《少康戰情室》接受主持人趙少康專訪時，更進一步表態，「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，反對一國兩制的九二共識，也反對現任總統蔡英文的污名化的九二共識，強調一切遵照中華民國憲法來進行。

侯友宜專訪後受訪更進一步說明，其實從一開自己論調就非常清楚，按照中華民國憲法，全部按照法治、透明跟公開，接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，也反對蔡英文污名化的九二共識。

恢復4個月兵役

侯友宜在《少康戰情室》表示，反對民進黨政府提出的「3+1」方案，把大學的學制搞亂，且壓縮學生學習時間，完全行不通。

侯友宜批評，民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，不得不延長兵役1年，「如果我當選總統，就馬上確定兩岸和平穩定以後，我就恢復4個月兵役。」

建立新的特偵組

侯友宜日前便曾喊出「上任就恢復特偵組」，在「鳳鳴朝陽、萬眾一心」造勢大會更承諾將請專業人士成立比特偵組還要專業的團隊，清查民進黨政府任內的弊案。

侯友宜3日專訪時則談到，這些年有光電案、高端疫苗案，應該用專業把這8年的弊端清出來，一個清廉政府除了要有效率，更要把很多事跟全國人民報告，才能改變、做得更好。為了解決這個問題，他當選會建立新的特偵組，好好把案子查清楚，這是他應該有的態度。

撤掉NCC

侯友宜專訪中說，NCC這幾年一下把人家關台，一下又開台，過程紛紛擾擾，讓全民不信任NCC，既然一個公正的單位不受到大家信任的話，「我有一個方法，撤掉、打掉重練！再重新開始！」

侯友宜說，因為NCC是一個很重要的審查單位，搞得烏煙瘴氣，如果不撤掉、打掉重練，怎麼重獲人民信任？認真面對這些問題，上任以後一定會趕快做，這攸關人民對公平機制的審核，而且媒體力量也很重要，若贏不回民眾信賴，做什麼都沒有用。

核二、核三延役

侯友宜在「鳳鳴朝陽、萬眾一心」造勢大會就曾談到上任後會把能源配比重新調整，核二、核三都要延役，而核一經過專家評估後，也都要延役，「若可以啟動就要再啟動！」接受專訪時則說明，核一、核二要根據國際標準安檢測試，且安全無虞後，依法延役20年；核三機組明後年到期，必須要準備延役。核四則要經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，及經過國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，就可以重啟核四。

侯友宜也強調，要以務實態度，面對能源政策問題，日本、韓國把核能視為乾淨能源，展開延役，證明核能是穩定供電來源。侯友宜也強調，他的能源政策很清楚，第一是確保供電穩定，第二是國家能源安全，第三要積極落實減碳、符合世界潮流。「穩定、安全、減碳，這是我的三大原則」。