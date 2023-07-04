美國會訪團交流　民進黨：中國強化「討厭民進黨」是最大挑戰

▲民進黨接待美國「國會幕僚長及助理訪問團」。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨3日傍晚接待美國「國會幕僚長及助理訪問團」，雙方針對2024年大選及國際、兩岸議題深入交流。中國部主任吳峻鋕會中談及，在這次大選的過程中，中國將會利用各式訊息滲透，強化「討厭民進黨政府」的訊號，這也是民進黨現在面臨的最大挑戰。

此外，民進黨副秘書長楊懿珊會中談及，由於明年台灣和美國都要進行大選，因此會是對世界來說相當關鍵的一年，而台海之間因為兩岸的特殊關係，受到了世界的矚目，台灣仍希望在未來，能透過和平的方式解決雙方之間的歧見，取得雙贏。

楊懿珊也說，近年來美國在台海及印太地區的安全網中扮演了非常重要的角色，周遭國家如韓國、菲律賓的總統也分別在訪美時，與美國發出聯合聲明，表示反對單方面改變台海現狀；而台灣除了期望能維持台海的現狀外，也希望能和美國在各方面有更近一步的緊密連結。

國際部主任謝佩芬則說，在總統大選中，候選人對兩岸關係的立場至為重要，民進黨的立場是，台灣已經是主權獨立的國家，沒有再宣布獨立的必要，對比之下，國民黨總統參選人侯友宜表態接受所謂合乎中華民國憲法的九二共識，是與台灣主流民意相違背的主張，因為中國國家主席習近平早在2019年初就已定調，「九二共識」就是「一國兩制」，國民黨主席朱立倫也曾公開說過，「九二共識」是沒有共識的共識，因此，侯友宜的主張究竟要將台灣的未來帶往何方，令人費解。

針對中國對台灣選舉的干預，謝佩芬向訪團分享，中共企圖利用台灣的民主和透明制度，影響台灣的選舉，根據《政治獻金法》，每一位候選人的政治獻金來源都必須申報並公佈，兩年前，中共曾以「台獨金主」為由對台資企業開罰，這會使得在中國有生意往來的台灣人在對民進黨候選人進行政治捐獻前，進行自我審查，產生寒蟬效應，而這正是中共試圖利用台灣的民主機制破壞台灣民主的一個顯例。

吳峻鋕表示，造成台海情勢緊張的原因是中國正在破壞現狀，自從2012年習近平擔任中國領導人後，中國就想用和香港一樣的一國兩制方案併吞台灣，這和台灣主流民意完全衝突，對中國來說，最好的策略是改變台灣的政治環境，讓中國更有利實行併吞台灣的政策，透過軟硬兼施，一方面恫嚇台灣社會，一方面獎勵台灣內部願意和他們合作的人，而在這次大選的過程中，中國將會利用各式訊息滲透，強化「討厭民進黨政府」的訊號，這也是民進黨現在面臨的最大挑戰。