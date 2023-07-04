女警被偷拍！不雅畫面流出　針孔攝狼竟是好好先生

▲陳姓員警在警局更衣間（圖）裝設針孔，偷拍A小姐等人換衣服的畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警界也掀Me too風暴！曾在嘉義縣警察局任主管的A小姐告訴本刊，2年前某天，她在警局洗手間如廁時，突然聽到極小的機器運轉聲，她本能反應認為遭針孔鏡頭偷拍，但現場並未發現任何蛛絲馬跡，當下她以為自己太敏感，所以沒想太多。

某天晚間，A小姐又到洗手間如廁，同樣的機器聲再度出現，她立刻查看，結果發現門縫裡伸進一支手機，她趕緊將褲頭一抓、衝出門，當場撞見同辦公室的陳姓男下屬，她又驚又怒、全身顫抖喝斥對方：「你在幹什麼！」

▲陳姓員警（圖）在嘉義縣警局廁所、更衣間裝針孔偷拍。



A小姐告訴本刊，陳姓員警平常是她的得力助手，更是大家公認忠厚老實、熱心助人的好好先生，沒想到真面目卻是偷拍色狼，更讓她無法接受的是，再安全不過的警察局，竟然會成為犯罪現場！

在A小姐的要求下，陳男提供自己的手機、平板及電腦雲端讓她查看，結果裡面不但充斥A小姐在警察局更衣、如廁的畫面，還有尾隨其他女警、拍攝大腿等部位的畫面，此外，也有在大賣場等公共場所，尾隨女性偷拍的影像，照片及檔案超過上千個。

▲陳姓員警的手機內存有不少女性同仁的偷拍影像。



A小姐表示，陳男之前經常在更衣間門口與她擦身而過，原來早就摸清楚她的作息，知道她會在開會前換上制服，所以提前30分鐘裝設針孔，還故意擺設路障，讓她必須站到針孔鏡頭前更衣，陳每天坐在辦公室盯著電腦，其實是在編輯這些不雅影像，惡劣行徑恐逾二年，令人憤怒。

▲嘉義縣警局（圖）2年前爆發員警偷拍女上司及女同事的醜聞。

因為人贓俱獲，陳男除了向A小姐道歉，還寫下悔過書，表示因為他個人的不當行為，造成對A小姐的傷害，他的良心已受譴責，願意承擔一切責任，也會就醫矯正偏差行為，祈求A小姐給他一次重新做人的機會。

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