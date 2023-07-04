YouTuber騎重機上國道！拍照嗆「抱歉收不到罰單」　國道警回應了

記者閔文昱／綜合報導

國道尚未開放大型重型機車（紅牌、黃牌）騎乘，為了爭取上路權，近日又有重機車友再闖國道。YouTuber「通勤者之歌」PO出一段影片，表示自己騎重機走國道，從汐止到基隆只要10分鐘，且一點都不危險，事後還製圖嗆聲「抱歉啦，這一次收不到罰單」，引發熱議。對此，國道公路警察也出面回應了。

「通勤者之歌」1日在YouTube分享一支標題為「重返國道之路！汐止到基隆騎車只要十分鐘 ！」的影片，只見他當天早上5點25分出發，一路從汐止騎到基隆，並在過程中一一回應民眾對於重機上國道的偏見，強調整個過程非常安全，與快速道路的差別只有「在國道需時時注意有沒有警察追上來。」

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▲YouTuber「通勤者之歌」以重機上國道的方式爭路權，畫面被轉發至臉書社團。（圖／翻攝自Facebook／通勤者之歌，下同）

「通勤者之歌」事後也在臉書發文向警方嗆聲，「要調監視器開罰單，就慢慢調吧」、「抱歉啦，這一次收不到罰單」等，並表示這次的計畫讓粉專遭到國道警察第一大隊監控，但這也顯示政府對待大型重機使用者爭取正常通行權重視的等級，大於取締各種通緝犯、詐騙集團及各種危險駕駛等。至於不會收到罰單的原因，他則強調會在下支影片和觀眾說明。

畫面被轉發至臉書後，馬上掀起不少網友討論，紛紛表示「真的感謝有你這種理性分析且勇於實踐的人，才能喚醒更多人注重」、「講多少都沒用，政府就是歧視騎機車的」，不過也有網友認為「沒車我重機，塞車我機車」、「我繳同樣的稅，購物車可以上國道嗎」、「出事後方汽車追撞碾壓沒有責任我就支持」。

對此，國道公路警察局第五公路警察大隊指出，研判違規地點為國道1號北向368公里處，若經檢舉確認違規，將依程序檢視相關內容，並可依照《道路交通管理處罰條例》，最重處6000元罰緩，若拒絕停車接受稽查而逃逸者，最重可罰3萬元，並吊扣其駕照 6個月。