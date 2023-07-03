▲開放莫德納次世代疫苗作為基礎劑！最快7／19上路。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

疾病管制署今（3）日表示，專家會建議莫德納BA.4/5次世代疫苗作為基礎劑使用，將視規劃情形及各地方政府衛生局與合約醫療院所接種作業安排另行公布，預計最快於今年7月19日實施。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於今(2023)年6月28日專家會議中，依據食品藥物管理署核定用法用量、國際間雙價疫苗作為基礎劑接種情形及國內COVID-19流行感染情形，針對莫德納BA.4/5雙價疫苗(0.1mg/ml包裝劑型)作為基礎劑之接種建議如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、滿6個月至未滿6歲幼兒，未曾接種者建議接種2劑(25mcg/0.25ml/劑)，兩劑間隔至少28天以上；曾接種1劑莫德納者，與前一劑間隔28天以上接種1劑(25mcg/0.25ml/劑)。

二、滿6歲-11歲兒童，未曾接種者建議接種1劑(25mcg/0.25ml/劑)；曾接種1劑COVID-19疫苗者，與前一劑間隔3個月以上接種1劑(25mcg/0.25ml/劑)。

三、滿12歲以上青少年及成人，未曾接種者建議接種1劑(50mcg/0.5ml/劑)；曾接種1劑COVID-19疫苗者，與前一劑間隔3個月以上接種1劑(50mcg/0.5ml/劑)。

目前12歲以上民眾基礎劑可接種Novavax及BNT疫苗，疾管署提醒，其中成人劑型BNT疫苗將於今年7月5日全數屆效用罄，尚未接種過COVID-19疫苗者，後續可選擇Novavax或雙價BA.4/5疫苗作為基礎劑接種。另目前幼兒、兒童基礎劑接種之單價莫德納及BNT疫苗充足，後續再調整納入雙價BA.4/5疫苗作為基礎劑接種。

疾管署呼籲，完整接種COVID-19疫苗可減少感染及重症風險，有COVID-19疫苗接種需求之民眾，可至各地方政府衛生局安排/指定合約醫療院所接種，相關接種資訊請參閱各縣市官網公布資訊。