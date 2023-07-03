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周麗津、陳亭妃爭取4000萬　改善安平工業區路面翻新

▲台南市議員周麗津、立委陳亭妃，3日邀集經濟部工業局工業區組林怡妏副組長南下至現場共同會勘，改善安平工業區路面翻新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員周麗津、立委陳亭妃，3日邀集經濟部工業局工業區組林怡妏副組長南下至現場共同會勘，改善安平工業區路面翻新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員周麗津，接獲台南市安平工業區多數廠商陳情，區內路面老舊、破損不堪，經常影響人車通行及安危，讓廠商求助無門，周麗津反映立委陳亭妃協助，3日邀集經濟部工業局工業區組林怡妏副組長南下至現場共同會勘。

彰南里吳明達里長同樣到場關心，確認自新樂路至新平路路面多有填補，導致顛簸不平，總長度計約2.8公里，預計花費近4000萬元進行重新翻修工程。陳亭妃要求經濟部一次核定分兩年（2014年、2015年）編列預算，儘速施工改善，以保障廠商通行的安全。

▲台南市議員周麗津、立委陳亭妃，3日邀集經濟部工業局工業區組林怡妏副組長南下至現場共同會勘，改善安平工業區路面翻新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周麗津指出，安平工業區內路面老舊破損已久，但因工業區隸屬中央管轄，沒辦法在地方緊急通報處置，導致廠商求助無門。有賴陳亭妃立委反映經濟部，直接邀集工業局代表南下會勘，決議耗費4000萬元進行路面改善翻新工程。陳亭妃表示，安平工業區在1971年就開發，至今歷史悠久，還有靠近海港、客運、濱海公路及機場的絕佳地理位置，吸引許多廠商進駐，卻因為路面問題導致業者不便，因此要求經濟部工業局務必加強維護工業區內路面平整，維繫工業區運作品質。

會中廠商也反應，由於目前是登革熱的高峰期，安平工業區屬於舊工業區，而且又較靠近仁德、東區等熱區，員工都是來自四面八方，所以安平工業區的登革熱清消就很重要。陳亭妃立即要求經濟部工業局應該主動協助各個工業區，請環保署給予相關的清消資源，讓廠商可以更加安心，工業局立即允諾，立刻啟動相關程序協助。

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