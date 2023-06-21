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陳亭妃居中協調　新吉工業區內變電所確定興建

▲台南市安南區新吉工業區因供電品質不佳，頻繁降壓或無預警停電造成廠商設備及營運損失，廠商苦不堪言，在立委陳亭妃積極協調下，確定興建變電所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區新吉工業區因供電品質不佳，頻繁降壓或無預警停電造成廠商設備及營運損失，廠商苦不堪言，在立委陳亭妃積極協調下，確定興建變電所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區新吉工業區因供電品質不佳，頻繁降壓或無預警停電造成廠商設備及營運損失，兩年來經常無預警停電，讓廠商苦不堪言，在立委陳亭妃積極協調下，確定在新吉工業區內興建變電所。

立委陳亭妃除16日舉行座談會以外，20日下午更邀集台南市經濟發展局局長林榮川、台電公司副總經理陳銘樹、台南區營業處副處長廖學智、嘉南供電區營運處副處長藍宏智等人與會，商討如何根本解決問題。

會中決議，確定在新吉工業區內興建變電所；由於目前土地歸屬於經發局所有，未來1個月內將由台電與市府進行協商，以地易地方式或由台電分年編列經費購置，確定土地取得方式後回報陳亭妃立委國會辦公室，協助共同爭取；同時，台電應儘速編列變電所之規劃設計經費，待行政院同意通過，便可以馬上發包施工，以加速興建時程。

▲台南市安南區新吉工業區因供電品質不佳，頻繁降壓或無預警停電造成廠商設備及營運損失，廠商苦不堪言，在立委陳亭妃積極協調下，確定興建變電所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃指出，新吉工業區供電品質不佳，兩年來多次跳電，雖然台電陸續新增饋線後，狀況稍有趨緩，但仍然無法徹底解決問題，讓許多進駐廠商提心吊膽，因此，就近興建變電所勢在必行。過去，台電曾在鄰近區塊購地打算興建變電所，卻遭民眾抗議而延宕，如今工業區內就有預留土地，經陳亭妃協商過後，目前台電、市府、民眾及企業廠商已有共識，變電所將設立在新吉工業區內，以創造多贏。

未來，針對土地取得方式，由台電與市府協商相關行政程序，若是以地易地方式，除了新吉工業區外，可以順道將七股科技工業區、亞太工業區等土地一併處理，預先留置變電所空間；或由台電分年編列經費購置土地。一個月內雙方將土地取得方式回報國會辦公室。但台電應同步編列變電所的規劃設計、工程預算，待行政院同意通過，便可以馬上發包施工，目標是明年能夠進入新吉變電所第一期施工進程，以加速作業，及早穩定輸電。

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