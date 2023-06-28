台糖屏東廠區殺蛇溪以南工業區動土　期與縣府攜手推動產業升級

▲台糖屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發工程動土 。（圖／台糖屏東糖廠提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台糖公司「屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發工程」今(28)日上午舉行動土典禮；由台糖公司總經理陳立人主持，屏東縣政府相關局處首長及地方各級民意機關代表等多人與會；儀式在精彩熱鬧的舞獅陣揭開序幕，並由陳總經理與各級民代、社區等多位貴賓上香祈福、啟鏟動土後，完成動土祈福典禮，場面熱絡。

陳立人總經理致詞期許工程順利，力拚園區工程於113年9月完工，更特別感謝縣府的關心與支持，並表示台糖公司也將持續與縣政府攜手合作推動屏東產業升級的信心，創造更多就業機會繁榮地方發展，共創雙贏局面。

「台糖屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發工程」為原屏東紙漿廠殺蛇溪以南工業區土地，開發工程面積共計約23.82公頃，工程投資預算經費約6.63億元，園區將規劃7個坵塊、38個單元，開發完成後可提供18.93公頃的產業用地供廠商設廠進駐，預估每年可創造產值上看百億元。

工程將秉持「品質第一、科技創新、綠色環保、共享共贏」之原則開發，採用預鑄化材料及先進工法，提升施作效率，兼顧資源循環再利用、智慧監控及韌性防災等設計，追求友善環境、永續經營。