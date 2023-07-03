鄭又平：「天然獨」其實是「人工獨」　價值觀正在崩解

▲鄭又平。（圖／翻攝東南衛視）



記者蔡紹堅／綜合報導

台北大學政治經濟研究中心主任鄭又平近日在北京一場活動上表示，「天然獨」其實是灌輸、洗腦產生的「人工獨」，價值觀根本上非常脆弱，如今正在崩解。

根據《中新社》報導，中華文化學院與廈門大學6月30日在北京舉辦「兩岸學者面對面」活動，請來海峽兩岸關係協會原副會長王在希，與台鄭又平就「如何看待台灣年輕一代的統獨觀」對談。

王在希提到，幾年前，蔡英文拋出台灣年輕一代是「天然獨」的言論，影響不小，「青年是社會的未來，我們因此關切這一論斷是真是假。時隔幾年，現在有充分事實依據來審視此說的來源、意圖與真偽。」

鄭又平認為，所謂「天然獨」實為灌輸、洗腦產生的「人工獨」，這種「價值觀」根本上非常脆弱，他多年組織台灣青年來大陸交流，往往見到台青親身參訪大陸幾天后，觀念就發生轉變。

鄭又平強調，在台灣主流網路論壇上，綠營的聲音也越來越弱，所謂「天然獨」正在崩解。

鄭又平進一步指出，台灣年輕人現在面臨工作不好找、薪資增長停滯、房價高昂，而民進黨當局還延長義務兵役，要把台灣變成'火藥庫，「一系列問題讓台灣年輕人內心越發鬱悶、看不到未來方向，只看到各種貪腐和政治跳票。」

鄭又平還說，「天然獨」根本不存在，即便現存的「人工獨」，也非鐵板一塊，台灣青年朋友的態度在轉變，「今日種種跡象表明，說台灣年輕世代是『天然獨』完全站不住腳，只是為欺騙年輕人，相信台灣年輕一代會慢慢覺醒。」