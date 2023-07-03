　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭又平：「天然獨」其實是「人工獨」　價值觀正在崩解

▲▼台北大學政治經濟研究中心主任鄭又平。（圖／翻攝東南網）

▲鄭又平。（圖／翻攝東南衛視）

記者蔡紹堅／綜合報導

台北大學政治經濟研究中心主任鄭又平近日在北京一場活動上表示，「天然獨」其實是灌輸、洗腦產生的「人工獨」，價值觀根本上非常脆弱，如今正在崩解。

根據《中新社》報導，中華文化學院與廈門大學6月30日在北京舉辦「兩岸學者面對面」活動，請來海峽兩岸關係協會原副會長王在希，與台鄭又平就「如何看待台灣年輕一代的統獨觀」對談。

王在希提到，幾年前，蔡英文拋出台灣年輕一代是「天然獨」的言論，影響不小，「青年是社會的未來，我們因此關切這一論斷是真是假。時隔幾年，現在有充分事實依據來審視此說的來源、意圖與真偽。」

鄭又平認為，所謂「天然獨」實為灌輸、洗腦產生的「人工獨」，這種「價值觀」根本上非常脆弱，他多年組織台灣青年來大陸交流，往往見到台青親身參訪大陸幾天后，觀念就發生轉變。

鄭又平強調，在台灣主流網路論壇上，綠營的聲音也越來越弱，所謂「天然獨」正在崩解。

鄭又平進一步指出，台灣年輕人現在面臨工作不好找、薪資增長停滯、房價高昂，而民進黨當局還延長義務兵役，要把台灣變成'火藥庫，「一系列問題讓台灣年輕人內心越發鬱悶、看不到未來方向，只看到各種貪腐和政治跳票。」

鄭又平還說，「天然獨」根本不存在，即便現存的「人工獨」，也非鐵板一塊，台灣青年朋友的態度在轉變，「今日種種跡象表明，說台灣年輕世代是『天然獨』完全站不住腳，只是為欺騙年輕人，相信台灣年輕一代會慢慢覺醒。」

ET快訊
快訊／炎亞綸不住天母！警帶回「實際住處」搜索
快訊／機票要降價了！　已訂票可退還差價
蔡徐坤爆約砲女粉絲2次　火車便當照傻眼真相被挖
網紅醫打兒100巴掌　桃市府出手了！
炎亞綸豪宅遭搜索！　多名警員進出調查
柯文哲突趴桌2秒！　記者會動作引人好奇
小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

談當前中美關係　中聯部長：美方若走錯路對「全人類具毀滅性」

鄭又平：「天然獨」其實是「人工獨」　價值觀正在崩解

「京津冀」打破極端高溫紀錄　 陸部分地區6月氣溫有如火在燒　

失火跑去看熱鬧　他閒聊半天才發現「燒的是我家！」

趁奶奶出門！一家3兒童15分鐘內「被男鄰居全殺死」　行兇動機曝

執法「大」隊多一點變「犬」　警抓惡作劇者竟是10歲熊孩子

上海交大女博士應聘「中學保健員」　這項福利眾人狂點頭：最好！

畢業生公開幫「女學生顏值打分」　陸知名大學數萬人個資外洩　

繼布林肯後　美國財長葉倫6日至9日訪問中國

「跳啊！你不跳不是人！」陸67歲老翁挑釁開嗆　年輕人墜樓

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

16.5萬自行車架被當回收物 拾荒婦拿走！依竊盜罪送辦

故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

談當前中美關係　中聯部長：美方若走錯路對「全人類具毀滅性」

鄭又平：「天然獨」其實是「人工獨」　價值觀正在崩解

「京津冀」打破極端高溫紀錄　 陸部分地區6月氣溫有如火在燒　

失火跑去看熱鬧　他閒聊半天才發現「燒的是我家！」

趁奶奶出門！一家3兒童15分鐘內「被男鄰居全殺死」　行兇動機曝

執法「大」隊多一點變「犬」　警抓惡作劇者竟是10歲熊孩子

上海交大女博士應聘「中學保健員」　這項福利眾人狂點頭：最好！

畢業生公開幫「女學生顏值打分」　陸知名大學數萬人個資外洩　

繼布林肯後　美國財長葉倫6日至9日訪問中國

「跳啊！你不跳不是人！」陸67歲老翁挑釁開嗆　年輕人墜樓

敦化國中弦樂團為台爭光！　維也納國際青少年音樂節奪金

螢幕變身「智慧家居管家」！外媒曝蘋果將推智慧顯示器

快訊／炎亞綸不住天母！警帶回實際住處搜索　下午3時返抵士檢複訊

俄外委會主席：已有70萬名烏克蘭兒童　進入俄羅斯境內

周麗津、陳亭妃爭取4000萬　改善安平工業區路面翻新

加強在地線路供電穩定　台電雲林區處女力不讓鬚眉

小孤獨要來台灣了！《孤獨搖滾》主角聲優「青山吉能」見面會漫博登場

居家網路更高效！中華電信300M「雙向對稱頻寬」千元有找

禁預售屋換約轉售不溯及　時力檢舉林右昌：護航投資客

航空燃油價格下跌國內線機票8／1日起調降　平均下跌4.3%

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻網友

大陸熱門新聞

最狂重考生連考15次　終於放棄

「你不跳不是人！」陸老翁開嗆　年輕人尋短墜樓

世界首顆AI全自動設計CPU晶片

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

美國獲通過重返聯合國教科文組織　中方投反對票

偶然拍到怪貓長得像狐狸！動物研究員一查驚呆

趁奶奶出門！一家3兒童15分鐘內被男鄰居全殺死

失火看熱鬧　他一問才知：燒的是我家！

上海交大女博士應聘中學保健員　這項福利眾人狂點頭

恐怖影片曝！　陸男冷血輾過她15次

畢業生公開幫「女學生顏值打分」

兩棲攻擊艦廣西艦「首次」進入西太平洋

執法「大」隊多一點變「犬」

鄭又平：「天然獨」價值觀正在崩解

更多熱門

相關新聞

台大生講出「台灣學生的心酸」　萬人爆共鳴

台大生講出「台灣學生的心酸」　萬人爆共鳴

受到儒家文化深根柢固的影響，大多學生從小被灌輸「萬般皆下品唯有讀書高」的觀念。一名台大生坦言，活了18年，除了讀書考試什麼都不會，直到進入大學，接受到許多思想刺激才恍然大悟，原來人生還有更多有意義的事。

交往後才知「女友家沒房」！他嘆：徹底被打醒

交往後才知「女友家沒房」！他嘆：徹底被打醒

男友放棄買房「寧買車更爽」！妹子嗆分手

男友放棄買房「寧買車更爽」！妹子嗆分手

她月花1000元做美甲！男友忍半年「不敢娶妳」

她月花1000元做美甲！男友忍半年「不敢娶妳」

你的他是「男孩」還是「男人」

你的他是「男孩」還是「男人」

關鍵字：

鄭又平天然獨人工獨價值觀

讀者迴響

熱門新聞

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

頂流偶像慘遭陸官媒全下架！

童考第5名遭藤條狂抽！新北出手了

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

快訊／潤娥親揭「和俊昊真實關係」！　雙方時隔1小時正式回應

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面