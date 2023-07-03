快訊／陳之漢、黃國昌邀716凱道遊行　侯友宜將親自參加

▲黃國昌、陳之漢發起「公平正義救台灣」活動，侯友宜競選辦公室副執行長謝政達今代收邀請函，並稱原則上會安排侯友宜參加。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行，他們今（3）日前往新北市，遞交邀請函給國民黨總統參選人侯友宜，侯指派競辦副執行長謝政達代收。陳、黃、謝三人都說，彼此是認識多年的好友，謝表示，侯之前在台大演講已表達全力支持這次活動，呼籲大家7月16日一起走出來，侯友宜也會親自參加。

為了舉辦凱道遊行，陳之漢、黃國昌今馬不停蹄遞交邀請函，先是交給民眾黨總統參選人柯文哲，柯文親自接下邀請函表達支持，並下令民眾黨幹部當天以個人名義踴躍參加。陳、黃接著趕赴新北市拜會謝政達，由謝轉交邀請函給侯友宜。

陳之漢表示，自己跟侯辦很熟，感恩謝政達接受邀請函，侯友宜之前也表示「全力支持」。黃國昌也說，今天很高興侯友宜支持這個活動，也說跟阿達（謝政達）是認識很久的朋友，希望侯716來凱道共襄盛舉

謝政達表示，跟陳之漢、黃國昌是認識很久的好朋友，也謝謝陳贈送很多健身器材給新北，而這次活動侯友宜之前在台大演講已經表示會全力支持。謝強調，打擊犯罪、打擊黑金是侯長期主張，居住正義也是侯全力支持的政策，相信大家都要共同支持努力，呼籲大家716一起走出來，侯友宜當天也會親自參加。