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大陸 大陸焦點 特派現場

畢業生公開幫「女學生顏值打分」　陸知名大學數萬人個資外洩　

▲▼ 顏值網站 。（圖／翻攝 微博）

▲ 顏值打分網站 。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸中國人民大學校出現「學生顏值評分」網站，根據陸媒報導是一名學校畢業生在校所創建，上面的訊息包括學生的照片、姓名等截圖，受害學生多達上千人，痛批這樣行為太誇張。由於涉及太多隱私個資，警方已經介入調查。

陸媒報導稱，人民大學學生論壇「小喇叭」出現顏值打分平台「RUC IR FACE」相關內容，並附有平台截圖。據了解，這平台是該校畢業生人工智能學院2019級研究生，目前已經畢業。

他在讀大學期間，利用自己學生的身份盜取學校內網數據，把全校學生的訊息收集起來，上面的訊息包括學生的照片、姓名、學號、學院、籍貫、生日，甚至按照大學、碩士、星座等分類搜尋。

上述資料彙整後，竟然製作「女生顏值打分系統」，公開發佈在網站上，針對校內女生顏值進行打分，也對男生顏值打分。根據網站顯示是2014年到2020年的學生，這七年內就讀的受害學生至少上萬人，個資全部外洩。

▲▼ 顏值網站 。（圖／翻攝 微博）

▲學生個資嚴重外洩，中國人民大學以及大陸警方展開調查。（圖／翻攝 微博）

根據陸媒報導稱，創立「顏值平台」畢業生還找到不錯工作，現就職於騰訊公司。在該學院官方微信公眾號上發現，該名畢業生曾發表過多篇學術論文，並拿到過騰訊、阿里、百度、字節跳動等諸多大公司的錄用通知。

根據@中國人民大學官方微博2日發佈情況通報，學校已關注學生訊息被非法獲取的情況，對此高度重視，第一時間聯繫警方，目前正積極配合警方等相關部門開展調查。學校強烈譴責侵犯個人隱私、危害訊息安全的行為。感謝社會各界對學校的關心。

由於被洩露的訊息包含照片、學號、姓名、學院、家鄉、生日等，如果屬實，平台搭建者將涉嫌侵犯公民個人訊息罪，將面臨被追究刑事責任的法律風險。根據大陸《刑法》規定，向他人出售或者提供公民個人訊息，情節嚴重，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

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