妹子超愛1飲品「狂露黃牙」　男友秒嫌棄！網認證：可愛程度瞬減70%

▲男友嫌棄原PO牙齒太黃。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

喝咖啡與茶類，容易讓牙齒變黃，因此喝完漱口很重要！不過有妹子討拍表示，某天男友盯著她牙齒，接著嫌棄「怎麼變那麼黃」，要原PO趕緊去預約洗牙。一席話讓原PO衝動想去美白牙齒，因此詢問大家怎麼辦？文章引發熱議，就有網友直呼，曾與女網友約會，「結果一露出黃黃的牙齒，可愛程度瞬間-70%」。

一名女網友在Dcard透露，最近喝咖啡上癮，也自認牙齒越來越黃，而男友還一臉凝重，表示「妳牙齒怎麼變那麼黃，要不要去洗個牙？」當下讓原PO超尷尬。

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原PO委屈表示，固定會去洗牙，但洗牙只能清除牙垢、牙菌斑，根本沒辦法讓牙齒變白。對此，原PO也好奇求問「有需要因為男友的這番話去美白牙齒嗎？」

文章引發討論，網友建議「用吸管喝～盡量不要讓顏色重的飲品流過牙齒」、「牙醫有說：喝完咖啡或茶類要趕快去刷牙或漱口」、「美白貼就蠻有用的，可以先試試看，還會搭配美白牙膏」、「我直接去做美白貼片了（上排12萬），因為牙齒有鈣化加上染色，這樣一勞永逸」、「牙助不推薦任何美白牙膏，洗牙讓醫生幫你用磨砂膏弄掉染色就好，免費」。

另一派網友則認為，健康比較重要，「我是天生黃，超黃的那種，原本很在意，但後來慢慢看開了，美白牙齒可能會變敏感，覺得健康的牙齒比白齒更重要」、「牙齒美白會造成變敏感跟琺瑯質變薄，建議三思啦，我曾經想要變很白的衝動，做超多功課，結果看到後面滅火，因為比起美白牙齒、我更怕以後牙齒敏感問題，那可是非常痛苦的」。

有網友也坦言，牙齒確實會影響顏值，「我上次和網友約出來，看到她把口罩拿下來，原本還覺得她很可愛，結果一露出黃黃的牙齒，可愛程度瞬間-70%，真的就是這麼現實」。

▼網友表示，看到黃牙女網友後，「可愛程度瞬間減70%」。（圖／翻攝Dcard）

