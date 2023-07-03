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福容桃園慶16歲　生日「1、6」或名字有「福容桃園」任一字有好康

▲福容桃園慶16歲，推住房驚喜和餐飲優惠

▲西元生日同時有「1」和「6」兩個數字或姓名中有「桃園福容」任一字，即可以半價價格入。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

身分證拿出來！福容大飯店桃園店歡慶16週年慶，即日起迄31日推出多項週年慶住房驚喜和餐飲優惠！只要西元生日同時有「1」和「6」兩個數字或姓名中有「桃園福容」任一字，即可以半價價格入住福容桃園。另外，和福容桃園同月同日(07/08)出生的壽星7月份入住，可以超低優惠價入住豪華套房一晚！

▲福容桃園慶16歲，推住房驚喜和餐飲優惠

▲和福容桃園同月同日(0708)出生的壽星七月份入住，可以超低優惠價入住豪華套房一晚。（圖／福容桃園店提供）

還有，「福粵樓」餐廳用餐滿1,600元即有機會抽中價值超過6,500元的豪華客房住宿券乙晚，新加入享福卡之會員，每桌再贈超人氣港式點心「烏金流沙包乙份」，7月來福容桃園店一起過生日，有吃有住最划算！

▲福容桃園慶16歲，推住房驚喜和餐飲優惠

▲會員用餐再送烏金流沙包。（圖／福容桃園店提供）

福容大飯店桃園店自2007年7月8日開幕至今已經滿16週年，坐落於桃園最熱鬧的藝文特區，緊鄰桃園市立圖書館總館、桃園展演中心、藝文公園及桃園觀光夜市等知名景點，交通四通八達，一直以來都是商務住宿及都會旅遊的最佳選擇。

▲福容桃園慶16歲，推住房驚喜和餐飲優惠

▲「福粵樓」餐廳用餐滿1,600元即有機會抽中價值超過6,500元的豪華客房住宿券乙晚。（圖／福容桃園店提供）

其中，桃園市立圖書館總館以整面落地玻璃建構了螺旋狀外型、兼具環保及美觀的設計，有「全台最美圖書館」的稱號，是桃園最令人注目文化景點；而桃園店「福粵樓」餐廳以櫻桃脆皮烤鴨一鴨五吃聞名遐邇、提供道地美味港式點心，更是累積了許多忠實顧客。迎接暑假旅遊旺季，不妨到桃園來場都會小旅行，和福容桃園一起過生日，感受熱情服務，盡享多項生日專屬驚喜優惠！

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