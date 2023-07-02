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桃園開辦獨輪車親子營　訓練孩童專注力與情緒管理

▲桃園獨輪車親子營訓練孩童專注力與情緒管理

▲學員領用獨輪車。（圖／獨輪車委員會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市112年度兒童專注力與情緒管理訓練獨輪車親子營」、2日於桃園市中埔國小正式展開為期五天的活動。為期5日的獨輪車親子營活動，今年邁入第11年，共有60名以上的身心障礙學生及家長共同參與，對診斷為注意力不足過動症（ADHD）或具有行為、情緒困擾的國小、國中及高中身心障礙學生均有很大的幫助。

▲桃園獨輪車親子營訓練孩童專注力與情緒管理

▲獨輪車親子營開訓。

這項活動由桃園市政府教育局主辦、桃園市體育會獨輪車委員會協辦、桃園市中埔國小承辦。教育局林淑芬專門委員代表張市長擔任典禮「主席」，主持「開訓典禮」。林淑芬專門委員表示，獨輪車為桃園特色運動之一，由桃園市體育會獨輪車委員會負責推動，今年又奪全國教育盃總錦標「三冠王」。

▲桃園獨輪車親子營訓練孩童專注力與情緒管理

▲訓練架上初體驗。

獨輪車委員會主任委員曾文敬表示，獨輪車運動具有平衡身心、紓解壓力、培養專注力和管控情緒等多項優點，期盼透過獨輪車親子營活動，讓身心障礙或有情緒困擾的學生，在教練和助教從旁指導及協助下，讓學生不害怕獨輪車，第一次接觸獨輪車就能快速上手，並且提升專注力、增進人際互動關係，進而順利克服情緒障礙。

▲桃園獨輪車親子營訓練孩童專注力與情緒管理

▲獨輪車親子營-柔軟操。

中埔國小校長許清勇補充表示，獨輪車需要高度平衡，透過練習可以促進腦力及腦神經發育，並且有效控制情緒，因此校方為了滿足身心障礙學生及家長的需求，每年舉辦獨輪車親子營活動，期盼學生能獲得更好的學習和成長。

▲桃園獨輪車親子營訓練孩童專注力與情緒管理

▲獨輪車親子營-陳教練指導扶手練習。

包括市府教育局林淑芬專門委員、特教科施力中科長、吳股長、市體育會獨輪車委員會主委曾文敬、中埔國小校長許清勇均一同出席活動。

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