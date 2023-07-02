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大陸 大陸焦點 特派現場

AI智能應用老齡社會　台榕推動海峽兩岸養老合作基地

▲▼ 「有福之州·幸福老人」海峽兩岸(福州)養老產業論壇在福州舉行。 。（圖／主辦單位提供）

▲「有福之州·幸福老人」海峽兩岸(福州)養老產業論壇在福州舉行 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

「榕台共話·福享銀齡」為主題的「有福之州·幸福老人」海峽兩岸(福州)養老產業論壇日前在福州舉行，兩岸養老領域專家學者、從業人員等300多人濟濟一堂，分享探討大陸養老產業發展成果、台灣養老產業先行經驗，一起建立海峽兩岸養老合作開發基地，推動榕台養老合作新發展。

▲▼ 「有福之州·幸福老人」海峽兩岸(福州)養老產業論壇在福州舉行。 。（圖／主辦單位提供）

▲兩岸都將面臨如何應對老齡化社會 。（圖／主辦單位提供）

根據數據顯示，截止2022年末，大陸60歲及以上老年人口已達2.8億，佔總人口的19.8%，其中65歲及以上老年人口達2.1億，佔總人口的14%。「十四五」期間，大陸老年人口將突破3億。預計到2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的佔比將超過30%，進入重度老齡化階段，養老服務將接受更大的挑戰和考驗。

台灣老齡化也是難題問題。2021年，65歲及以上的老年人口已達到388萬人，佔地區總人口比例16.5%。預計到2025年，台灣老年人口將達到500萬人，佔總人口21.7%。兩岸養老服務都面臨著更大的挑戰和考驗。

對此，大陸家庭服務業協會會長王淑霞表示，「隨著榕台架起兩岸養老產業融合發展的橋梁，兩岸可以通過互相借鑒學習，進而推動養老事業的快速發展，讓更多的老人幸福快樂。」

作為亞洲養老產業最發達的之一的台灣，其養老產業發展呈現著四個特點與趨勢。台灣中華老齡產業發展協會理事長童中儀表示，當前台灣養老產業發展正從分散走向整合，尊崇「在地老化」，養老機構和養老模式的傳承性及養老產業鏈的完整性。

▲▼ 「有福之州·幸福老人」海峽兩岸(福州)養老產業論壇在福州舉行。 。（圖／主辦單位提供）

▲推動榕台養老合作新發展。（圖／主辦單位提供）

對於大陸以「居家為基礎、社區為依託、機構為支撐」的社會養老服務體系，童中儀也認為這獨具優勢與特色，並對大陸推動醫療服務與養老服務的深度融合十分認可，「這有助於老年人醫療服務由疾病治療向預防性干預轉變，有助於健康養老理念的推廣和健康養老服務市場的完善，一定程度上可以緩解醫療服務資源緊張問題。」

台灣大學社會系教授、台灣老年人口學會常務理事薛承泰博士也關注到近年來大陸飛速發展的智慧科技。通過搭建智能養老服務平台，發展養老服務，大陸正在科技養老上不斷邁進。

薛承泰指出，「在養老產業方面，沒有『先進』的觀念，而應該是『先做』，台灣以及日本、歐美國家都只不過是先做，進而形成了經驗。如果把這些經驗當做『先進』就會出現問題。」

結合大陸AI智能在養老產業上的應用發展，「因地制宜」成了薛承泰表述中的關鍵詞，「鄰里關係、心靈的寄託這部分很難用智能來替代，但這部分會使家庭養老產業細分程度越來越高。」

「兩岸就養老產業進行深度溝通交流，一個很大的好處，就是可以減少走冤枉路。」薛承泰說。

▲▼老人,生病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸積極研發AI智能在養老產業上的應用發展。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

除了當天舉行的論壇，兩岸專家學者、從業人員將參觀城投·光大百齡幫頤養中心，為中心建設、運營和發展建言獻策。並在三場產業對接會中，以經驗交流和項目洽談形式，結合養老產業產品展示，為參會機構和企業提供充分的交流和合作機會。

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