她「月存1萬」40年後想退休！一算結果超絕望：怎麼養老？

▲一名網友預計每月存1萬元、40年後退休，但計算結果讓她超絕望，不曉得該如何養老。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣物價不斷飆漲，同樣的錢能買到的東西愈來愈少。一名網友為此感到苦惱，若是從25歲開始起算，每個月存下1萬元，再算上獎金等款項，等於40年只能存800萬，這樣該如何退休、養老，讓他感到絕望。貼文曝光後，也瞬間引起網路討論。

這名網友在PTT發文詢問，就算從25歲開始，每個月存1萬元，再加上獎金等款項，一年下來最多就20萬元，這樣若是工作40年，也等於只存到800萬元，如果買房子、結婚，等於這筆錢也會燒完。

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網友表示，若從65歲起算，能夠活到80歲，一年花費50萬元的話，等於一共要花750萬元，讓他不禁感到困擾，究竟老了以後該如何養老。

▼這名網友計算後發現，如果從65歲退休、活到80歲，一年花費50萬來算，等於要花750萬元，讓她感到絕望，不曉得該如何養老。（示意圖／123RF）



貼文曝光後，不少人留言回應，「你都知道問題在哪了，不會多賺一點嗎？每個月存10萬，一年不就120萬」、「結論是不要買房、不要結婚」、「我每天都喝提神飲料+嚼咖啡豆，最大的夢想是在工作中猝死」、「不會一個月存10萬？現在台灣經濟20年來最好耶！肯定是你不努力才買不起房」、「不要65歲退休就沒事了。以前65歲退休，是因為頂多活到70歲。你如果能活到80歲，那工作到70歲根本很合理吧。」

此外，也有人留言回應，除了身上的現金以外，原PO還沒有考量通貨膨脹的因素，若將這層因素考慮進去，同樣的現金能買到的東西變得更少，生活勢必會更難過下去。

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