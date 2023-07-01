雞蛋糕好吃「熱量卻超高」！營養師曝一人氣甜點更恐怖

▲高敏敏表示，雞蛋糕的熱量十分恐怖，大約5顆就等於一碗白飯，一份吃下來數字十分可觀。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／柯振中報導

台灣有許多著名的夜市小吃，最經典的絕對非雞蛋糕、地瓜球等甜點莫屬。不過，其實一份雞蛋糕的熱量十分恐怖，多吃個幾顆就等於一碗白飯，營養師高敏敏也忍不住提醒，如果真的想吃，盡量避免在晚上飯後、消夜時段食用，避免轉變成身體脂肪等負擔。

高敏敏在臉書上表示，雞蛋糕是十分有名的街邊小吃，不過雖然一袋少少的、看起來沒有幾顆，幾乎每次都會吃不夠，但其實這是一種隱藏版的「熱量炸彈」，每顆大約有60卡的熱量。一般攤販銷售雞蛋糕，每份大約有6到8顆，等於一份有360到480卡的熱量，且「澱粉量大約5顆就是一碗飯了」。

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▼雞蛋糕好吃熱量卻破表。（圖／翻攝臉書／高敏敏）



至於近年來較為熱門的「雞蛋仔」，每份也有約390卡的熱量，裡面的成分則是白砂糖、牛油、麵粉、淡奶油、雞蛋等物，最好是2、3個人分著吃，才能避免攝取過多熱量。

高敏敏也說，這些熱量的數字都是以「原味」來計算，如果還有加上其他配料、果醬或冰淇淋，熱量則會直線上升，攝取到的糖分、澱粉量也可能會爆表，建議在運動後2小時內吃下、減少囤積，也要盡量避免晚餐飯後、消夜時段食用，以免轉變成體脂肪，增加身體負擔。