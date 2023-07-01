大逆轉！倒車衝店家「撞爛鐵門」屋內竟有人還受傷　莽男遭收押

▲高雄一名28歲男子與某店家發生消費糾紛，憤而倒車衝撞。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名28歲張姓男子與新興區某店家發生消費糾紛，29日傍晚竟倒車衝撞對方的店面，警方獲報將張男逮捕後，依毀損罪送辦，不料，全案在檢察官後續偵辦時發現，張男衝撞店家時，店內還有一名劉姓男子在內，劉男也多處肢體擦挫傷，因此改依殺人未遂罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

▲高雄一名28歲男子與某店家發生消費糾紛，憤而倒車衝撞。（圖／民眾提供）

此案發生在6月29日晚間6時30分許，新興警分局獲報，新興區七賢二路上一處已歇業的店家，遭人開車猛撞，經警力到場，現場已無撞擊情事，經警方了解，張男先前與該店業者有消費糾紛，雙方當時對後續處理無共識，且後續該店業已歇業。然而，張男仍然心有不滿，因此開車到店家門口，以倒車的方式撞擊鐵門，造成騎樓上2部機車以及店家鐵門毀損。

▲高雄一名28歲的張姓男子（中）與某店家發生消費糾紛，憤而倒車衝撞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方事後發出新聞稿表示，現場無人受傷，訊後依毀損罪嫌移送檢方偵辦，不料案情卻出現轉折。

據了解，原來張姓嫌犯在衝撞的當下，店內並非沒有人，而是有一名劉姓男子在場，而張嫌在犯案時，除了不顧室內是否仍有他人在內，以汽車衝撞民宅鐵捲門數次，下車後再以十字鎬柄搥打鐵捲門，導致劉男肢體多處擦挫傷，而非警方宣稱的無人受傷。

檢方因此認定張男有不確定殺人之故意，犯罪情節重大，並有勾串共犯或證人及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。