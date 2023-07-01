炸雞控嗨翻！　速食店「酥炸大雞腿下殺68折」爽吃20天

▲拿坡里金斧雞腿下殺68折起吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控嗨翻！人氣速食品牌「拿坡里」最新優惠來了，即日起連20天於全門市爽吃最新「金斧雞腿下殺68折起」，大口啃整隻連腿排大雞腿簡直超過癮，期間加碼還有「酥脆鱈魚香絲第2份半價」好康，通通別放過。

拿坡里推出最新「霸氣金斧雞腿」，是選用連腿排大雞腿經過醃製入味，再裹上義式炸雞粉現點現炸，打造擁有酥脆外皮、軟嫩肉質的罪惡口感，還帶有些許微辣滋味，每一口都超滿足，即日起正式開吃，並祭出限時20天「4隻霸氣金斧雞腿68折吃」及「2隻霸氣金斧雞腿73折」共2大嚐鮮優惠。

加碼還有全新「酥脆鱈魚香絲第2件半價」好康，酥脆鱈魚香絲是把熱門零食「鱈魚香絲」經過油炸後，拌入辣椒、青蔥和蒜頭增添香氣口感，超級涮嘴，趕緊衝一波。

▲必勝客推出全新「霸王功夫雞翅」 。

另，必勝客近日也推出全新「霸王功夫雞翅」，嚴選重量級三節翅經過三重料理工法「先醃、再炸、後烤」製成，打造香氣十足、軟嫩肉質的罪惡口感，且一次就推出3種口味，其中，「秘製香料」口味有著13種香料的香氣堆疊，而「黑蒜」口味則是刷上在地小農栽種蒜頭搭配雞汁、雞油特調的蒜香黑醬，光是黑色雞翅的外型就吸睛度十足，最後的「辣起司」口味則是使用特製粉紅色辣起司粉裹在外皮，咬開後爆出濃濃起司香，即日起於全門市開賣。

為慶祝新品上市，凡使用PK APP下單「霸王功夫雞翅1份（2隻）」，即可享「加1元多1件副食」優惠，優惠副食有黃金薯瓣或薯金幣任選。