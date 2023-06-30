為消防安全把關　南消邀請安檢業者座談

▲台南市消防局召開「2023年度上半年消防安全設備法令研討暨專技人員」座談會，期盼匯聚專業人士的智慧和經驗，並促成交流與合作，以進一步提升台南市的消防安全水平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局邀請轄區設備師士公會及消防器材商業同業工會代表、建築師代表，並召集所屬外勤大隊執行安檢人員，由副局長楊宗林主持召開「2023年度上半年消防安全設備法令研討暨專技人員」座談會，期盼透過座談的方式，匯聚專業人士的智慧和經驗，並促成交流與合作，以進一步提升台南市的消防安全水平。

消防局藉這次座談會時機向消防設備人員宣達最近修正的消防法、消防設備人員法、檢修申報制度，以及公共危險物品場所安全管理制。並且在座談會消防局政風室主任姜亮宇表示，消防局積極配合法務部廉政署推動的「企業服務廉政平臺試辦計畫」，並持續促進公私協力，落實「聯合國反貪腐公約」的要求。並強調企業廉政深化訪談的重要性，鼓勵場所業者和消防安檢機構提供相關意見回饋，針對消防安全檢修申報複查及合格申報新制所面臨的困境，並利用本次座談會向有關單位提出討論，共同研擬相應的解決方案。這將有助於精進火災預防工作，提升台南市各場所的消防安全水平，同時也達到清廉、透明的施政目標，兼顧簡政和便民效果。

市長黃偉哲呼籲優秀的建築物消防設施是保障公眾安全的基石。為此建築物擁有者或管理者進行定期的消防設施檢查和維護，確保其正常運作和有效性。才能確保供公眾使用的建築物都符合最高的消防安全標準。

消防局局長李明峯表示，本次消防法修正是過去37年來最大規模的修正，旨在全面強化消防安全管理，加強對營業場所的監管措施，並進一步健全危險物品場所的管理。這些修正案的實施將有助於提升消防安全管理水平，加強對各類場所的監管力度，並確保消防法規的有效執行。

此次座談會將匯聚專業人士的智慧和經驗，並促成不同利害關係人之間的交流與合作，以進一步提升台南市的消防安全水平。消防局期望透過這樣的專業討論平台，建立起一個更加健全、可靠的消防安全體系，以保護市民和企業的生命財產安全。