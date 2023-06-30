　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

為消防安全把關　南消邀請安檢業者座談

▲台南市消防局召開「2023年度上半年消防安全設備法令研討暨專技人員」座談會，期盼匯聚專業人士的智慧和經驗，並促成交流與合作，以進一步提升台南市的消防安全水平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局召開「2023年度上半年消防安全設備法令研討暨專技人員」座談會，期盼匯聚專業人士的智慧和經驗，並促成交流與合作，以進一步提升台南市的消防安全水平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局邀請轄區設備師士公會及消防器材商業同業工會代表、建築師代表，並召集所屬外勤大隊執行安檢人員，由副局長楊宗林主持召開「2023年度上半年消防安全設備法令研討暨專技人員」座談會，期盼透過座談的方式，匯聚專業人士的智慧和經驗，並促成交流與合作，以進一步提升台南市的消防安全水平。

▲台南市消防局召開「2023年度上半年消防安全設備法令研討暨專技人員」座談會，期盼匯聚專業人士的智慧和經驗，並促成交流與合作，以進一步提升台南市的消防安全水平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局藉這次座談會時機向消防設備人員宣達最近修正的消防法、消防設備人員法、檢修申報制度，以及公共危險物品場所安全管理制。並且在座談會消防局政風室主任姜亮宇表示，消防局積極配合法務部廉政署推動的「企業服務廉政平臺試辦計畫」，並持續促進公私協力，落實「聯合國反貪腐公約」的要求。並強調企業廉政深化訪談的重要性，鼓勵場所業者和消防安檢機構提供相關意見回饋，針對消防安全檢修申報複查及合格申報新制所面臨的困境，並利用本次座談會向有關單位提出討論，共同研擬相應的解決方案。這將有助於精進火災預防工作，提升台南市各場所的消防安全水平，同時也達到清廉、透明的施政目標，兼顧簡政和便民效果。

▲台南市消防局召開「2023年度上半年消防安全設備法令研討暨專技人員」座談會，期盼匯聚專業人士的智慧和經驗，並促成交流與合作，以進一步提升台南市的消防安全水平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲優秀的建築物消防設施是保障公眾安全的基石。為此建築物擁有者或管理者進行定期的消防設施檢查和維護，確保其正常運作和有效性。才能確保供公眾使用的建築物都符合最高的消防安全標準。

消防局局長李明峯表示，本次消防法修正是過去37年來最大規模的修正，旨在全面強化消防安全管理，加強對營業場所的監管措施，並進一步健全危險物品場所的管理。這些修正案的實施將有助於提升消防安全管理水平，加強對各類場所的監管力度，並確保消防法規的有效執行。

此次座談會將匯聚專業人士的智慧和經驗，並促成不同利害關係人之間的交流與合作，以進一步提升台南市的消防安全水平。消防局期望透過這樣的專業討論平台，建立起一個更加健全、可靠的消防安全體系，以保護市民和企業的生命財產安全。

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市圖推暑假100閱讀挑戰　邀學子「尬」好書拿獎學金

2023新北FUN街舞大賽開跑　即日起報名祭出總獎金40萬

來趣台東FUN暑假！水保局台東分局推看熱氣球+農遊體驗買1送1

青春山海線荷花綻放　新北農村遊報你知

新北表揚模範公務人員　侯友宜肯定貢獻與付出

淡水崁頂活動中心暨公幼動土　明年10月完工嘉惠6萬市民

用路人注意！修伸縮縫　西濱伸港路段7／2~16「半半施工」

快訊／異常交易3500萬！實驗學校帳目不明、違法招生確定遭廢校

自備多賺一杯！網紅＋正妹發言人送清涼福利　彩蛋影片搶先曝

工安事故頻傳！　高雄市出重手「7／1起加強稽查」

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

新北市圖推暑假100閱讀挑戰　邀學子「尬」好書拿獎學金

2023新北FUN街舞大賽開跑　即日起報名祭出總獎金40萬

來趣台東FUN暑假！水保局台東分局推看熱氣球+農遊體驗買1送1

青春山海線荷花綻放　新北農村遊報你知

新北表揚模範公務人員　侯友宜肯定貢獻與付出

淡水崁頂活動中心暨公幼動土　明年10月完工嘉惠6萬市民

用路人注意！修伸縮縫　西濱伸港路段7／2~16「半半施工」

快訊／異常交易3500萬！實驗學校帳目不明、違法招生確定遭廢校

自備多賺一杯！網紅＋正妹發言人送清涼福利　彩蛋影片搶先曝

工安事故頻傳！　高雄市出重手「7／1起加強稽查」

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

地方熱門新聞

快訊／實驗學校帳目不明確定遭廢校

來趣台東FUN暑假！水保局台東分局推看熱氣球+農遊體驗買1送1

嘉義醫院攜手中華電信交友聯誼

工安事故頻傳！高雄市7/1起加強稽查

西濱伸港路段7/2~16「半半施工」

自備多賺1杯！網紅＋正妹發言人送福利

新竹11家美食登上台版必比登評鑑「500碗」

淡水崁頂活動中心動土　明年10月完工

虎尾降豪雨大排滿水位多地淹水

南消二大獲捐贈PGI防焰口罩

新北市圖推暑假100閱讀挑戰

新北表揚模範公務人員　侯友宜肯定貢獻與付出

青春山海線荷花綻放　新北農村遊報你知

新北FUN街舞大賽開跑　即日起報名

更多熱門

相關新聞

南消與奇美實業續簽合作備忘錄

南消與奇美實業續簽合作備忘錄

火災搶救過程往往需要投入大量救災資源，面對救災資源耗盡不足時，仰賴在地公民營機關提供救災能量實為方法之一，為此，台南市消防局自2019年起，除整合在地可用救災資源外，並與在地廠區內設有消防隊之公民營機關簽署合作備忘錄，藉此提升救災效率並保障民眾生命財產安全。

南消、台電公司聯合火災搶救演練

南消、台電公司聯合火災搶救演練

公益社團共同捐贈南消七大隊

公益社團共同捐贈南消七大隊

東琉線碼頭1男落水　消防會同海巡救援

東琉線碼頭1男落水　消防會同海巡救援

新家瓦斯漏氣…他爆竹瓦撇責「自行找人維修」

新家瓦斯漏氣…他爆竹瓦撇責「自行找人維修」

關鍵字：

消防安全把關南消安檢

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面