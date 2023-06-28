北醫地下室突冒濃煙　無電器卻有「2處起火點」原因出爐

▲北醫地下室在4月初傳出火警意外，檢警調查是員工涉嫌放火未遂。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北醫學大學附設醫院4月間傳出地下室失火案，檢警事後調查，失火的是工作人員休息室，裡面沒有擺放任何電器，卻在文件櫃上以及地上塑膠桶內同時有2個起火點，極有可能人為縱火，經追查，懷疑是王姓工作人員可能是被控竊盜罪，心生不滿才放火洩憤，台北地檢署調查28日依放火燒毀建物未遂罪起訴王男。

據了解，王男是北醫的傳送人員，平常負責院內文件發放傳遞工作，4月8日，王男因被懷疑涉及1起竊盜罪，遭警方約詢，隔天凌晨，北醫第二醫療大樓的地下室就傳出火警意外，濃煙不斷竄出，所幸火勢不大，很快就被撲滅，但也驚動不少病患從樓上病房探頭察看。

火調發現，起火的地方是傳送人員等非醫療人員的休息室，除了簡單的置物櫃等設施外，並沒有電器設備，因此排除電線走火可能，可疑的是，現場有2個各自獨立的起火點，1個是塑膠桶內的廢紙，另1個是文件櫃上的文件。

雖然休息室內本身沒有監視器，但檢警根據走廊監視器，發現前1天才去警局做筆錄的王男在休息室冒煙前，曾獨自進出，縱火嫌疑重大，儘管王男否認犯行，檢察官仍根據相關事證，起訴王男涉嫌放火燒毀建物未遂罪。