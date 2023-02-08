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同居女縱火害死3歲童　女童母加護病房插管搶救！傳恢復意識

▲桃園市大溪區民宅昨天上午發生火警，消防人員架起水線灌救，鄰居在旁圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區民宅昨天上午發生火警，消防人員架起水線灌救，鄰居在旁圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪民宅昨（7）日上午發生火警，消防人員撲滅火勢後在3樓發現3歲女童已死亡，屋主游姓女子與鄧姓女子則分別送醫急救，據指出，截至今天上午前，游女仍在加護病房插管急救中，傳出已有意識但仍無法說話；至於涉嫌縱火的鄧姓女子也在插管治療中，警方在旁戒護就醫，須等鄧女清醒有意識再製作筆錄，釐清縱火原因。

大溪區三元三街昨天發生民宅火警，釀成1名3歲女童葬身火窟，另有3人受傷，包括50歲的游姓屋主、30歲游姓女子與26歲的鄧姓女子分別被灼傷，其中游女全身有90%二度至三度灼傷，鄧女則有30%度至3度灼傷，當時被送至國軍桃園總醫院急救，游女傷勢較重再轉送林口長庚醫院燒燙傷中心插管急救。

▲桃園市大溪區民宅昨天上午發生火警，桃園地檢署檢察官蔡宜芳下午到場相驗，家屬痛哭失聲。（圖／記者陳以昇攝）

▲大溪民宅昨天上午發生火警，桃園地檢署檢察官蔡宜芳下午到場相驗，家屬痛哭失聲。（圖／記者陳以昇攝）

據鄰居透露，游姓女子與鄧姓女子原本是同事關係，後來都辭職返回游女家居住，兩人原本感情還不錯，但最近似乎生變常常吵鬧，聽說，一度游女要將鄧女趕走，但因鄧臨時找不到住處而暫罷，沒想到卻發生縱火案，造成3歲女童不幸往生之悲劇。

大溪警方指出，游女今天上午仍在加護病房插管治療，據稱仍有生命危險，上午已恢復意識，但仍無法說話，醫囑最這幾天是觀察期；涉嫌縱火的鄧女目前在國軍桃園總醫院治療，警方在旁戒護，由於鄧女也插管治療，無法說話，警方將待其清醒後製作筆錄，釐清火警發生原因。

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