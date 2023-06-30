她見范瑋琪護夫2舉動「成為加害人」！　曝光黑范夫妻出事SOP

▲范瑋琪力挺陳建州，提出3點反駁郭源元。（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪、郭源元）



記者朱祖儀／綜合報導

「微風女神」郭源元發文聲援大牙，指控黑人陳建州也曾對她性騷擾，不過范瑋琪力挺丈夫，發文稱「相信丈夫是個正直的人」。聲明曝光後掀起討論，對此復興航空空難倖存的空服員黃敬雅曝光黑范夫妻出事後的SOP，更批「范瑋琪選擇了和犯錯的人一起向被害人提告，此時此刻的妳，同樣成為了加害人」。

郭源元在臉書指控遭陳建州性騷擾，第一次在辦公室先是被背後環抱起來，男方還用力把人按在自己腿上、不斷要求「妳先親我一下」；之後又有一次被黑人載回家，對方要求她喝威士忌，過沒多久就壓上來環抱，接著她還被丟上床，不過在掙扎之餘，卻聽到男方說「這張床不可以」，隨後又被拋到另一張床上。

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對此，范瑋琪提出3點反駁，強調她在懷孕期間只有出門5次，外出時黑人全程都在，且舊家只有一張床、沒有另一張床，「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝酒。」該聲明曝光後卻被外界罵翻，許多人挖出打臉證據。

而黃敬雅也在臉書發文指出，當另一半疑似犯這種錯誤，當事人總是特別辛苦，因為除了自己也是被害者之外，還要承受各種壓力和異樣眼光，「但范瑋琪選擇了和犯錯的人一起向被害人提告，而那篇力挺的聲明，也如同過去像是哈佛學歷等被大眾拆穿過的幾次事件，同樣不堪，范瑋琪，此時此刻的妳，同樣成為了加害人」。

▲黃敬雅認為，范瑋琪也成了加害人。（圖／翻攝自Facebook／黃敬雅 Huang Ching-Ya）



她還在留言處揭開黑人及范瑋琪夫妻出事後的SOP，「出事→神隱→全盤否認or提告，另一半發文：『辛苦了、很勇敢、為孩子努力、我愛上帝⋯』繼續過上奢華快樂的人生」。

針對大牙（周宜霈）的控訴，黑人陳建州28日再貼出律師聲明稿，指控周宜霈的貼文內容虛偽不實，侵害當事人名譽，因此已提起民事訴訟，「請求周宜霈女士賠償當事人新台幣1000萬元」。對於郭源元的指控，陳建州則透過經紀人回應，「針對莫須有的指控，我們不再回應」。