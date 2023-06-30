花蓮市重陽敬老金雙軌給付　7月底前申請匯款可提前入帳

▲為推動匯款入帳作業，公所社勞課已於寄送通知單及申請單至各家戶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所重陽敬老禮金開放申請匯款入帳，即日起至七月三十一日止填妥申請表，透過郵寄或親送至社勞課或各里辦公處完成辦理，即可於九月中旬提前入帳，市長魏嘉彥鼓勵符合年齡資格並設籍花蓮市的長者踴躍申辦。

魏嘉彥表示，市公所重陽禮金發放活動，今年採取現金領取及匯款入帳雙軌並行，體貼長輩不再為領取重陽禮金而奔波久候，也不必擔心逾期未領讓權益受損；他也提及，今年規劃對於不同年齡階層的發放金額進行調整，並向花蓮市代表會尋求支持，期盼讓全市的長者感受到祝福心意。

▲民眾也可攜帶本人身份證、印章、郵局或銀行存摺，前往市公所或戶籍地里辦公處辦理。

為推動重陽敬老金匯款入帳作業，公所社勞課已於日前寄送通知單及申請單至各家戶，並透過里長、里幹事及網路社群進行宣導。花蓮市總計有19,020人符合發放資格，截至目前為止，已有7,080人完成申請，比例約占百分之三十七，尚有11,940人還未申請，請民眾把握時間於期限完成申辦。

重陽敬老禮金申請匯款入帳方式，敬請民眾於7月31日前填寫申請表單，郵寄至市公所社勞課，也可攜帶本人身份證、印章、郵局或銀行存摺，前往市公所或戶籍地里辦公處辦理。

▲花蓮市重陽敬老金發放標準及申請辦法。

如欲採現金領取，發放期間將由9月26日起至11月3日，於戶籍地里辦公處領取。詳情請洽花蓮市公所官方網站，或致電社勞課03-8322141分機123。

花蓮市公所重陽敬老禮金發放金額，70歲至79歲每人致贈600元，80歲至89歲每人致贈800元，90歲至99歲每人致贈1200元，100歲以上的百歲人瑞每人致贈6000元。此外，也將同步受理花蓮縣政府委託發放重陽敬老禮金之匯款申請。