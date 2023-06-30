　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮市重陽敬老金雙軌給付　7月底前申請匯款可提前入帳

▲為推動匯款入帳作業，公所社勞課已於寄送通知單及申請單至各家戶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

為推動匯款入帳作業，公所社勞課已於寄送通知單及申請單至各家戶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所重陽敬老禮金開放申請匯款入帳，即日起至七月三十一日止填妥申請表，透過郵寄或親送至社勞課或各里辦公處完成辦理，即可於九月中旬提前入帳，市長魏嘉彥鼓勵符合年齡資格並設籍花蓮市的長者踴躍申辦。

魏嘉彥表示，市公所重陽禮金發放活動，今年採取現金領取及匯款入帳雙軌並行，體貼長輩不再為領取重陽禮金而奔波久候，也不必擔心逾期未領讓權益受損；他也提及，今年規劃對於不同年齡階層的發放金額進行調整，並向花蓮市代表會尋求支持，期盼讓全市的長者感受到祝福心意。

▲為推動匯款入帳作業，公所社勞課已於寄送通知單及申請單至各家戶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

民眾也可攜帶本人身份證、印章、郵局或銀行存摺，前往市公所或戶籍地里辦公處辦理。

為推動重陽敬老金匯款入帳作業，公所社勞課已於日前寄送通知單及申請單至各家戶，並透過里長、里幹事及網路社群進行宣導。花蓮市總計有19,020人符合發放資格，截至目前為止，已有7,080人完成申請，比例約占百分之三十七，尚有11,940人還未申請，請民眾把握時間於期限完成申辦。

重陽敬老禮金申請匯款入帳方式，敬請民眾於7月31日前填寫申請表單，郵寄至市公所社勞課，也可攜帶本人身份證、印章、郵局或銀行存摺，前往市公所或戶籍地里辦公處辦理。

▲為推動匯款入帳作業，公所社勞課已於寄送通知單及申請單至各家戶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市重陽敬老金發放標準及申請辦法。

如欲採現金領取，發放期間將由9月26日起至11月3日，於戶籍地里辦公處領取。詳情請洽花蓮市公所官方網站，或致電社勞課03-8322141分機123。

花蓮市公所重陽敬老禮金發放金額，70歲至79歲每人致贈600元，80歲至89歲每人致贈800元，90歲至99歲每人致贈1200元，100歲以上的百歲人瑞每人致贈6000元。此外，也將同步受理花蓮縣政府委託發放重陽敬老禮金之匯款申請。

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市圖推暑假100閱讀挑戰　邀學子「尬」好書拿獎學金

2023新北FUN街舞大賽開跑　即日起報名祭出總獎金40萬

來趣台東FUN暑假！水保局台東分局推看熱氣球+農遊體驗買1送1

青春山海線荷花綻放　新北農村遊報你知

新北表揚模範公務人員　侯友宜肯定貢獻與付出

淡水崁頂活動中心暨公幼動土　明年10月完工嘉惠6萬市民

用路人注意！修伸縮縫　西濱伸港路段7／2~16「半半施工」

快訊／異常交易3500萬！實驗學校帳目不明、違法招生確定遭廢校

自備多賺一杯！網紅＋正妹發言人送清涼福利　彩蛋影片搶先曝

工安事故頻傳！　高雄市出重手「7／1起加強稽查」

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

新北市圖推暑假100閱讀挑戰　邀學子「尬」好書拿獎學金

2023新北FUN街舞大賽開跑　即日起報名祭出總獎金40萬

來趣台東FUN暑假！水保局台東分局推看熱氣球+農遊體驗買1送1

青春山海線荷花綻放　新北農村遊報你知

新北表揚模範公務人員　侯友宜肯定貢獻與付出

淡水崁頂活動中心暨公幼動土　明年10月完工嘉惠6萬市民

用路人注意！修伸縮縫　西濱伸港路段7／2~16「半半施工」

快訊／異常交易3500萬！實驗學校帳目不明、違法招生確定遭廢校

自備多賺一杯！網紅＋正妹發言人送清涼福利　彩蛋影片搶先曝

工安事故頻傳！　高雄市出重手「7／1起加強稽查」

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

地方熱門新聞

快訊／實驗學校帳目不明確定遭廢校

來趣台東FUN暑假！水保局台東分局推看熱氣球+農遊體驗買1送1

嘉義醫院攜手中華電信交友聯誼

工安事故頻傳！高雄市7/1起加強稽查

西濱伸港路段7/2~16「半半施工」

自備多賺1杯！網紅＋正妹發言人送福利

新竹11家美食登上台版必比登評鑑「500碗」

淡水崁頂活動中心動土　明年10月完工

虎尾降豪雨大排滿水位多地淹水

南消二大獲捐贈PGI防焰口罩

新北市圖推暑假100閱讀挑戰

新北表揚模範公務人員　侯友宜肯定貢獻與付出

青春山海線荷花綻放　新北農村遊報你知

新北FUN街舞大賽開跑　即日起報名

更多熱門

相關新聞

輔具及居家無障礙環境改善　南投長照中心受理申請

輔具及居家無障礙環境改善　南投長照中心受理申請

為協助行動不便年長者方便於行及生活於無障礙的居家環境，南投縣長期照顧中心受理輔具及居家無障礙環境改善服務之申請，幫助失能者減少跌倒風險，生活環境更安全。

花蓮將家庭廚餘轉有機肥　線上申請免費送

花蓮將家庭廚餘轉有機肥　線上申請免費送

最低含管僅5000元！　台中「太平育賢二期」社宅開放申請　

最低含管僅5000元！　台中「太平育賢二期」社宅開放申請　

3萬房貸補貼申請破35萬人　營建署提3點「免白做工」

3萬房貸補貼申請破35萬人　營建署提3點「免白做工」

3萬房貸補貼太夯　營建署證實系統當機

3萬房貸補貼太夯　營建署證實系統當機

關鍵字：

重陽敬老金雙軌給付匯款申請提前入帳

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面