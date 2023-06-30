瓦格納沒解散！俄國各招募中心「照常徵新兵」　月薪8.5萬起跳

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯傭兵集團瓦格納在兵變後，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）轉往白俄羅斯，然而儘管看似分崩離析，卻有媒體發現，該組織仍在招募新兵，且經確認後得知，是直接與瓦格納簽約，而非與俄國國防部簽約，也就是說該組織還不會被解散。此外，有消息指出，白俄羅斯疑似提供廢棄軍營給瓦格納作為新的軍事基地使用。

根據BBC報導，記者使用一支俄羅斯的電話號碼致電十多間瓦格納在俄羅斯的招募中心，並且告知對方是代表一個兄弟來諮詢報名傭兵的事宜。然而所有人的回覆都證實，瓦格納的徵兵一切照舊，沒有任何人表示，該組織會解散。俄羅斯西北部城市摩爾曼斯克（Murmansk）一名女子也證實，瓦格納仍在為俄烏戰爭而征戰。

她說，「是的，這就是我們招募新人才的目標。如果有人有意願加入，他們只要打個電話給我，就能馬上定個日子面試。」瓦格納主要是透過俄羅斯的多個格鬥競技俱樂部來進行招募聯絡，其中包含武術學校與拳擊俱樂部。

根據接電話的招募人士指出，新成員將與瓦格納簽約，而非俄羅斯國防部。在此之前，普丁曾經喊話瓦格納成員，改與俄羅斯國防部簽約，或是回到家人身邊。另一名負責招募事宜的男子則在電話中堅定表示，「這絕對與俄羅斯國防部無關，一切都沒有停止，我們還在招人。」

事實上，瓦格納此次起義的根源，就是因為俄國強逼瓦格納傭兵與國防部簽約，企圖逼迫普里格津就範。此次兵變也成為普丁執政20多年來的最大挑戰之一。

瓦格納招募人士表示，「我們仍在運作，如果有什麼變化，他們會告訴我們的。」強調瓦格納並未解散。據悉，瓦格納戰士的月薪高達24萬盧布（約新台幣8.5萬元）。