吳子嘉出招修理陳建州「寫信給國台辦」：停掉他在中國所有代言

▲黑人（左）被大牙（右）指控性騷，揚言提告求償千萬。（圖／翻攝自臉書／黑人、大牙）

記者柯沛辰／綜合報導

「黑人」陳建州遭女星「大牙」周宜霈指控性騷，揚言提告並求償1000萬元。美麗島電子報董事長吳子嘉29日表示，將寫信給中國國台辦主任宋濤，要求取消陳建州在中國代言，讓他一夕變成窮光蛋。

吳子嘉29日下午在中天網路政論節目「新聞千里馬」表示，「黑人我要開始修理他，我跟你講，我下節目後，我明天就寫一封信給國台辦主任，把你黑人所有在中國的代言通通給你取消，讓你黑人一夜之間變成窮光蛋！你還找律師呢，欺負人家小女生！」

吳子嘉表示，黑人一個大男生，有肌肉，賺那麼多錢，人家一個小藝人（大牙），「你晚上跑去要找人家睡覺求歡，被人家拒絕，憤而行兇，結果現在還去告人家，要索賠1000萬元。」

他認為，me too燒起來會讓台灣進步，有道德重整的可能性，是一個重要的里程碑，但黑人這一招有多壞？不只耍流氓讓大牙封口，也會讓其他受害者不敢說話，阻礙me too運動發展，讓台灣失去進步的力量，「這才是讓我火大的地方」。

▲吳子嘉稱自己想了一個晚上，決定要寫信給國台辦，斷掉黑人在中國的金脈。（圖／翻攝自YouTube／中天新聞）

吳子嘉說，他為了修理陳建州，想了一個晚上的招，「我吳子嘉具名寫信給國台辦主任宋濤，我要跟他講，這傢伙（黑人）是台灣的色狼，請中宣部把他（黑人）的代言全部停掉，讓他一毛錢都沒有，從此在大陸不能超生，因為他們夫妻在大陸賺很多錢。」

吳子嘉強調，他對陳建州不只是發飆，更有行動力，絕對要叫國台辦修理對方，「當然是砍代言」，把黑人的「金脈」和「精脈」都砍斷，讓他在大陸不能混，一夜之間變窮光蛋。

吳子嘉認為，「共產黨一定會配合我做這個事情，因為我是媒體的意見領袖，我現在呼籲，宋濤一定會處理，現在台灣在選舉，你要縱容台灣這種色狼？欺負小女生！我叫老共來修理你，王Ｏ蛋！」