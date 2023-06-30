8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

▲禁塑令擴大。（圖／資料照）



文／中央社

為減少免洗餐具用量，環保署29日公告8月1日起，量販、超商與百貨等8類對象不得提供生物可分解塑膠（PLA）製成免洗餐具。量販超市表示，門市已無使用PLA材質的免洗餐具；百貨業者說，配合政策執行。

環保署29日發布公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，8月1日起，公部門、量販店等8大類限制使用對象不得提供生物可分解塑膠（PLA）製成免洗餐具，違者罰1200到6000元。

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家樂福表示，店內所販售餐盒以及自助餐盤、已無使用PLA材質塑膠，餐盤餐具皆使用可重複回收清洗材質。

▲雙北等縣市已禁用一次性塑膠杯。（圖／資料照）



全聯指出，門市已無使用PLA材質塑膠的免洗餐具；大潤發說，目前全台店內皆無使用PLA免洗餐具。

超商部分，全家指出，鮮食皆未使用PLA材質包材，且近年致力於鮮食產品包材減量，以包材輕量化、替代材質、循環利用做為3大主軸，2022年已減塑超過100公噸。

統一超商也積極推廣綠色消費、自發性擴大減塑，CITY系列飲品自2022年啟動「FSC森林永續認證」咖啡紙杯計畫，後續將持續遵守政府相關規範。

萊爾富響應減塑、環保政策，門市近年來已不再使用塑膠類及生物可分解塑膠製成的免洗餐具，屆時亦會配合政府積極落實減塑政策。

百貨部分，遠東SOGO表示，依照政府的政策配合實行。 新光三越說，將配合政府政策，期待在塑膠餐具源頭減量政策上共同努力。

環球購物中心指出，Global Mall商場主要皆為使用非PLA材質的免洗餐具，近期也會再全面檢視。

環保署2002年7月起規定公部門、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類管制對象不得提供塑膠類免洗餐具。

今年8月1日起，擴大前述8大類管制對象全面也不得提供PLA製成的杯、碗、盤、碟、餐盒及餐盒內盛裝食物塑膠內盤等免洗餐具。