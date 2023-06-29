「尼爾之死」引發法國暴亂！170名警察遇襲　當局部屬4萬人力維安

▲法國17歲少年27日被警察開槍打死，引發各地暴亂。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

法國巴黎郊區一名17歲少年27日拒絕停車接受警察攔檢，結果被員警近距離開槍喪命；這起事件引發當地民眾強烈不滿，上街抗議野蠻殺戮、朝警方扔鞭炮。對此，法國內政部長達馬南（Gérald Darmanin）宣布，將加強維安系統，本周四出動的警察和憲兵人數將達到4萬人，以因應各地暴亂事件。

綜合路透、美聯社等報導，法國17歲北非裔青少年尼爾（Naël）27日早晨8點多，開車行經巴黎西北郊南特市（Nanterre）某路段時，疑似拒絕服從路邊攔檢，遭警察開槍射殺。根據網路流傳的影片，2名員警當時就貼在車輛旁邊，在尼爾開車的那一刻，其中一名警察馬上朝他開槍，車輛隨即撞上柱子。

▲警方近距離朝少年開槍。（圖／翻攝自推特）

尼爾中彈命喪現場，車上另名乘客被警方短暫拘留後獲釋，其餘一人失聯。涉案開槍的員警事後因涉嫌過失殺人被拘留接受調查。

這起事件引起法國社會關注，也暴露出法國警察長久以來的濫權與種族歧視問題，事發地區一連兩天出現街頭騷亂，當地民眾與警方爆發衝突，有人在警察總部外抗議，部分群眾放火燃燒路障及垃圾箱，砸毀車輛、公車站，甚至朝當地市政廳及警察發射煙火。警方則是用催淚瓦斯回應，目前已逮捕至少180人。

▲法國暴動已造成170名警察和憲兵受傷，至少180人被捕。（圖／路透）

法國內政部長達馬南表示，僅在28日晚間，就有170名警察和憲兵受傷，數座公共建築也遭到破壞，為了防範事態升級，今天將在法國各地部署約4萬名警力，其中在巴黎就有5000人，而相關單位也已針對尼爾的案件進行調查，釐清事件具體情況。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）28日表示，他譴責警察開槍的行為，但在過去的幾個小時裡，已有數個警察局、學校和市政廳以及共和國機構發生暴力事件，「這是完全不合理的」，強調這起案件已經提交給法院，相信司法會盡速發揮作用。