「尼爾之死」引發法國暴亂！170名警察遇襲　當局部屬4萬人力維安

▲法國17歲少年27日被警察開槍打死,引發各地暴亂。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

法國巴黎郊區一名17歲少年27日拒絕停車接受警察攔檢,結果被員警近距離開槍喪命;這起事件引發當地民眾強烈不滿,上街抗議野蠻殺戮、朝警方扔鞭炮。對此,法國內政部長達馬南(Gérald Darmanin)宣布,將加強維安系統,本周四出動的警察和憲兵人數將達到4萬人,以因應各地暴亂事件。

綜合路透、美聯社等報導,法國17歲北非裔青少年尼爾(Naël)27日早晨8點多,開車行經巴黎西北郊南特市(Nanterre)某路段時,疑似拒絕服從路邊攔檢,遭警察開槍射殺。根據網路流傳的影片,2名員警當時就貼在車輛旁邊,在尼爾開車的那一刻,其中一名警察馬上朝他開槍,車輛隨即撞上柱子。

▲警方近距離朝少年開槍。(圖/翻攝自推特)

尼爾中彈命喪現場,車上另名乘客被警方短暫拘留後獲釋,其餘一人失聯。涉案開槍的員警事後因涉嫌過失殺人被拘留接受調查。

這起事件引起法國社會關注,也暴露出法國警察長久以來的濫權與種族歧視問題,事發地區一連兩天出現街頭騷亂,當地民眾與警方爆發衝突,有人在警察總部外抗議,部分群眾放火燃燒路障及垃圾箱,砸毀車輛、公車站,甚至朝當地市政廳及警察發射煙火。警方則是用催淚瓦斯回應,目前已逮捕至少180人。

▲法國暴動已造成170名警察和憲兵受傷,至少180人被捕。(圖/路透)

法國內政部長達馬南表示,僅在28日晚間,就有170名警察和憲兵受傷,數座公共建築也遭到破壞,為了防範事態升級,今天將在法國各地部署約4萬名警力,其中在巴黎就有5000人,而相關單位也已針對尼爾的案件進行調查,釐清事件具體情況。

總統馬克宏(Emmanuel Macron)28日表示,他譴責警察開槍的行為,但在過去的幾個小時裡,已有數個警察局、學校和市政廳以及共和國機構發生暴力事件,「這是完全不合理的」,強調這起案件已經提交給法院,相信司法會盡速發揮作用。

BREAKING:



The riots which started in Nanterre after the police shot a 17-year-old to death in the city today have now spread to several other French cities.



Fireworks and rocks are the main weapons used by the rioters against the police.pic.twitter.com/Hp5ExSGC5y