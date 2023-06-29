慶祝統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天衝了

▲慶祝統一7-ELEVEn獅隊勇奪2023年上半球季封王，7-11門市祭出「CITY CAFE濃萃美式買1送1」及「CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買2送1」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

為慶祝統一7-ELEVEn獅隊勇奪2023年上半球季封王，喜迎隊史上第16座季冠軍，7-11門市將於明（30）起推出一系列咖啡、商品優惠，其中，CITY CAFE濃萃美式直接下殺買1送1，可要把握便宜買；7月1日起還有熱狗／大亨堡、冰品等指定商品可享「任選第2件5折」。

7-11宣布，6月30日起至7月3日止，門市將推出「CITY CAFE濃萃美式買1送1」及「CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買2送1」；另外，7月1日起至7月3日止，熱狗/大亨堡以及統一飲料、麵包、泡麵、冰品、甜點等指定商品同類別可享「任選第2件5折」。

▲最新土芭樂手搖杯開喝了。（圖／COMEBUY提供，下同）

COMEBUY「經典芭樂系列」推出全新升級版「晶蘇芭檸綠」，使用清香微甜的土芭樂搭配檸檬，再放進有咀嚼感的寒天晶球、高纖小紫蘇，夏天來一杯肯定超消暑，還有熱銷10年的「芭樂檸檬綠」，是土芭樂汁結合檸檬、茉莉綠茶的組合，而「芭樂多多」則選用土芭樂加上養樂多，酸甜又好喝，即日起於全門市上市，任選2杯還送經典搖滾傳奇杯袋1個，數量有限、送完為止。

▲買芭樂系列飲品還送杯袋。