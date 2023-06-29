快訊／Uber Eats明起「要收服務費了」！　最多40元

▲Uber Eats要收服務費了。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

注意！外送平台「Uber Eats」確定要收「服務費」了，明（30）日起針對一般消費者酌收「5至40元服務費」，並降低外送費用，降幅平均約40%，且將於結帳頁面時顯示3個收費項目，包括購買明細金額、外送費及服務費，業者表示，外送費及服務費相加金額將維持與過去大約相同的外送費用，以維護消費者權益，而會員權益則不受其影響。

Uber Eats發出最新公告表示，6月30日起將調降外送費，同步於每筆訂單酌收「服務費」，以此讓消費者可用大約相同的整體外送相關費用享用服務，業者表示，外送費降幅平均約40%，會根據消費者訂購商家、所在地區、商家位置及指定送達地點距離遠近等因素有所不同；至於服務費酌收金額則約5至40元，是以不含外送費之商品訂單金額等因素作為基礎收取費用，最後實際外送費、服務費及商品費用以結帳頁面為主。



業者也指出，此次調整不影響Uber One會員，會員只要於標註「金色Uber One圖示」之店家下單美食外送訂單消費滿199元，生鮮雜貨訂單滿299元，即可享無限次0元外送費優惠，且同享0元服務費優惠。