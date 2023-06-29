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連闖紅燈也要讓　「斑馬線不讓行人」最高罰6000！明起執法

▲▼路口安全,行人路權,汽機車不停讓行人,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝）

▲車輛遇到行人穿越馬路，即便是對方闖紅燈，也要禮讓。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許凱彰／綜合報導

外媒在數月前曾封台灣為「行人地獄」。警政署先日前提到，「只要斑馬線上有行人」，車輛無論遠近都要停車禮讓行人通行。不過，交通部在26日表示，「規定太過嚴苛」，開罰金額已提高，所以決議維持現行標準，車輛與行人間隔約3公尺須停讓。

「斑馬線不讓行人」維持現行標準，但在罰則的部分則是有所調整，違規者最高可罰6000元、記點3點，不僅如此，還須參加道安講習3小時，於6月30日起執法。

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▲▼路口安全,行人路權,汽機車不停讓行人,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝）

▲斑馬線不讓行人，6/30起最高罰6000元。（示意圖／記者李毓康攝）

根據《道路交通安全規則》第103條第2項之規定，「汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，『無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示』，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過」。

根據規定，若行人闖紅燈，車輛仍須停車禮讓通行；不過針對行人違規穿越道路的部分，也會有相關的罰則。

警政署表示，當路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上，以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺或3個枕木寬）為準；也就是車輛經過行穿道時，車輛與穿越道的行人，距離若在3公尺內就將被取締。此外當行人走在行人穿越道時，車輛就算停讓，但前懸（車頭保險桿位置）已進入行人穿越道，同樣會被取締。

▼斑馬線禮讓行人。（圖／交通部道路交通安全督導委員會）

▲▼斑馬線禮讓行人。（圖／交通部道路交通安全督導委員會）

 

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