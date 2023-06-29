陸委會：討論「重啟服貿」沒意義　經貿結構10年來變化極大

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

「重啟服貿」的議題近日引起許多討論，陸委會副主委、發言人詹志宏29日表示，全球經貿結構、中國大陸的經濟環境在這10年來都發生了極大的變化，用10年前的時空背景來探討要不要重啟服貿，沒有意義。

詹志宏在例行記者會上提到，兩岸之間要推動任何議題的談判，不是由任何一方來決定，而是雙方經過磋商之後，接受了這個議題，然後才能開始進入談判，也就是說，關鍵在雙方對於某一個議題，有沒有「需求」。

詹志宏說，10年前的環境，台灣那個時候的政府，希望能跟大陸的經濟比較緊密的結合，從大陸得到比較多的協助，中共方面當時，我們也可以體會到，一再的講是「讓利」，也是希望能跟台灣的經濟緊密結合，用經濟的因素來套牢台灣，「10年前雙方有這個需求，就開始了這個談判。」

▼服貿當年引起巨大反彈，並導致了「太陽花學運」。（圖／ETtoday資料照）



詹志宏指出，但是過去這幾年來，全球經貿結構、中國大陸的經濟環境及內需外銷都發生了極大的變化，「我們用10年前時空背景來探討要不要重啟，沒有意義。」

詹志宏說，最近這陣子以來，國內有非常多的人在討論要不要重啟服貿，但整體觀察起來，大多數業者、學者專家並不認為現在有重啟談判的急迫必要。

詹志宏也強調，中國大陸這幾年一直躲在「九二共識」的招牌後面，迴避兩岸之間應該進行制度化的協商，「一直迴避、一直躲避，這不是解決問題的好辦法。」

至於「兩岸監督條例」有沒有必要，詹志宏認為，提案是立委的權利，但行政院的態度已經很明確，現在的「兩岸條例」第五條之三，就已經涵蓋了兩岸政治性談判、簽署協議等的監督。

民眾黨日前在臉書上指詹志宏4月20日曾公開表示要「儘速完成服貿、貨貿談判」。對此，詹志宏澄清，他那天回答的是ECFA（兩岸經濟合作架構協議）的問題，ECFA跟服貿、貨貿談判是兩回事，不是同一回事，且他的回答是說，中共應該移除兩岸談判的政治前提要件。