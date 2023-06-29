黑人求償稱將捐婦團　婦援會批模糊焦點「訴訟威迫性暴力倖存者」

▲婦女團體聲援大牙，批評黑人提告是模糊焦點，拒絕任何消費婦團的行為。（圖／翻攝網路）

記者楊惠琪／台北報導

前黑澀會美眉大牙（周宜霈）控訴陳建州11年前性騷，陳建州強硬否認並將提告，向大牙求償1000萬，賠償金額將全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等的社會公益慈善團體。對此，婦女救援基金會今（29日）發布聲明，婦女團體的存在是為了援助需要幫助的婦女，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段，婦女救援基金會嚴正拒絕任何消費婦女團體的行為。

陳建州昨聲明，否認大牙指控性騷，揚言提告並求償1000萬元，賠償款項將捐給婦女團體。《女人迷》創辦人暨執行長張瑋軒率先在臉書發文，憤怒表示「這份傲慢，我真的是忍無可忍」，決定串聯現代婦女基金會、婦女救援基金會推動公民連署，霸氣響應「別讓大牙只有一個人」。

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婦女救援基金會稍早也發聲明表示，婦女團體的存在是為了援助需要幫助的婦女，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段，婦援會嚴正拒絕任何消費婦女團體的行為。強調會跟所有#metoo倖存者站在一起，別讓倖存者只有一個人。

婦女救援基金會也聲明，反對任何以訴訟來威迫或警告性暴力倖存者的做法，強制刊登道歉啟事的訴求更已經是被憲法法庭宣告違憲的行為(111年憲判字第2號)。

婦女救援基金會表示，與工作律師群，長期關注各種防範性暴力相關的法律制度，將實務服務中累積的知識化作支持性暴力倖存者的強大力量。基金會長久以來不定期提供性暴力倖存者諮詢，有需要的人請聯繫 (02)2555-8595。