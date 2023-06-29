二壘妹遭球迷潑水「上衣全濕變透明」！直播委屈：有必要這樣嗎？

▲江宛庭28日在球場遭球迷潑水。（圖／江宛庭instagram）

圖文／CTWANT

二壘妹江宛庭曾參加「樂天女孩」徵選，因拍片批評其他徵選者，遭到樂天官方封殺，無緣成為啦啦隊員。20日她替男友慶生惡搞，被誤會成綁架擄人案，她也因此進了警局，28日時她在看棒球賽的途中，遭到1名男子潑水，而她當天剛好身穿白色上衣，整件衣服濕掉之後變成透明的，令她措手不及表示：「有必要這樣嗎？」

28日江宛庭到天母棒球場看兄弟對上味全龍的球賽，在她於場邊訪問球迷對她的看法時，1名黑衣男球迷上前問她：「請問妳是江宛庭嗎？」更嗆聲要她不要再搏眼球，也不要再浪費社會資源、做出違背善良風俗的事。

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這名男子隨後更對江宛庭潑水，潑完丟下寶特瓶便跑走，江宛庭當時剛好身穿白色上衣，衣服濕掉之後變得透明。之後她開直播還原事情經過，她直言這位球迷「很瞎、超級沒品」，也委屈表示「有必要這樣嗎？」

▲江宛庭發限時動態呼籲大家當個好公民，也表示不會對潑水的球迷提告。（圖／江宛庭instagram）

後來她回到觀眾席上看球，也發限時動態向粉絲報平安表示目前人沒事，不過希望大家都能當1個有水準的公民。後續江宛庭有追查到潑水的粉絲是誰，對方也向她道歉，而她也決定不向對方提告。

而她20日時為了替男友慶生，找來朋友將男友綁上廂型車，被路人誤會是當街擄人案報警，警方將1夥人帶回警局訊問，確認不是綁架案後才讓他們離去，不過也有口頭告誡他們，不要再有類似行為發生，否則將依法處理。

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