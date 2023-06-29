　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

二壘妹遭球迷潑水「上衣全濕變透明」！直播委屈：有必要這樣嗎？

江宛庭28日在球場遭球迷潑水。（圖／江宛庭instagram）

▲江宛庭28日在球場遭球迷潑水。（圖／江宛庭instagram）

圖文／CTWANT

二壘妹江宛庭曾參加「樂天女孩」徵選，因拍片批評其他徵選者，遭到樂天官方封殺，無緣成為啦啦隊員。20日她替男友慶生惡搞，被誤會成綁架擄人案，她也因此進了警局，28日時她在看棒球賽的途中，遭到1名男子潑水，而她當天剛好身穿白色上衣，整件衣服濕掉之後變成透明的，令她措手不及表示：「有必要這樣嗎？」

28日江宛庭到天母棒球場看兄弟對上味全龍的球賽，在她於場邊訪問球迷對她的看法時，1名黑衣男球迷上前問她：「請問妳是江宛庭嗎？」更嗆聲要她不要再搏眼球，也不要再浪費社會資源、做出違背善良風俗的事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男子隨後更對江宛庭潑水，潑完丟下寶特瓶便跑走，江宛庭當時剛好身穿白色上衣，衣服濕掉之後變得透明。之後她開直播還原事情經過，她直言這位球迷「很瞎、超級沒品」，也委屈表示「有必要這樣嗎？」

江宛庭發限時動態呼籲大家當個好公民，也表示不會對潑水的球迷提告。（圖／江宛庭instagram）

▲江宛庭發限時動態呼籲大家當個好公民，也表示不會對潑水的球迷提告。（圖／江宛庭instagram）

後來她回到觀眾席上看球，也發限時動態向粉絲報平安表示目前人沒事，不過希望大家都能當1個有水準的公民。後續江宛庭有追查到潑水的粉絲是誰，對方也向她道歉，而她也決定不向對方提告。

而她20日時為了替男友慶生，找來朋友將男友綁上廂型車，被路人誤會是當街擄人案報警，警方將1夥人帶回警局訊問，確認不是綁架案後才讓他們離去，不過也有口頭告誡他們，不要再有類似行為發生，否則將依法處理。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
解密黑人陳建州塔羅密碼　命理師曝「很難搞的人」：渣男名單前3名
幼時親睹媽媽滾床小王留陰影　80歲老母打金項鍊重逢…黃子佼「見10分鐘」冷漠閃人
大牙爆陳建州環抱性騷　黑澀會美眉自抖：老大最疼是Apple「私下這樣叫」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

大甲石頭屋爆紅！掛滿氣球成真實版天外奇蹟　環保局喊不改善要罰

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

大甲石頭屋爆紅！掛滿氣球成真實版天外奇蹟　環保局喊不改善要罰

吳子嘉出招修理陳建州「寫信給國台辦」：停掉他在中國所有代言

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

高雄舉辦「肥貓大賽」！橘白貓10.6公斤奪冠　領獎一臉驚恐

高雄阿伯「斑馬線魔舞」　掀議：到底要讓？不讓？

生活熱門新聞

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

她替NONO受害者發聲　曾罵89被封女戰神

黑人告大牙求償1000萬！金主出現了「費用哥來出」

一家把持管委會自肥8年　社區基金變小金庫

郭源元遭反擊　律師喊4個不怕：接住妳們

范建夫妻比鬼可怕！她轟：別用聖經為自己背書

范范懷孕反擊「黑人全程陪伴」！點名2人住樓下

交通新制　民眾增13項檢舉一次看

更多熱門

相關新聞

媽傳訊說「我愛妳」　她崩潰：只關心薪水

媽傳訊說「我愛妳」　她崩潰：只關心薪水

近日越南網上流傳一則故事，由於家境困難，少女無法像同齡人一樣去上學，只好早早去打工，幫媽媽養家餬口，撫養她的哥哥，但母親來訊卻只和錢有關，總是以「媽媽生病沒錢買藥」來要脅，讓許多看到這則故事的網友們感到悲傷和無奈。

太巧！護士接生女嬰　22年後成為兒媳婦

太巧！護士接生女嬰　22年後成為兒媳婦

日女吐「不結婚7理由」！台人見第1點驚呆

日女吐「不結婚7理由」！台人見第1點驚呆

印度47度高溫熱死一堆人

印度47度高溫熱死一堆人

跟祖克柏來真的？馬斯克練武畫面曝光

跟祖克柏來真的？馬斯克練武畫面曝光

關鍵字：

江宛庭二壘妹周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面